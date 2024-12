Stars Megan Fox und Machine Gun Kelly: Trennung

Megan Fox and Machine Gun Kelly out in New York City - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2024, 10:00 Uhr

Die 38-jährige Schauspielerin und der 34-jährige Musiker haben ihre Trennung bekannt gegeben.

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben ihre Trennung bekannt gegeben.

Die 38-jährige Schauspielerin und der 34-jährige Musiker haben ihre Beziehung nur wenige Monate bevor ihr gemeinsames Kind zur Welt kommen wird beendet. Wie unter anderem ‚TMZ‘ berichtet, soll das Paar, das seit Juni 2020 liiert war, sich am Thanksgiving-Wochenende getrennt haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Megan und Kelly zusammen im Urlaub in Vail, Colorado. Seit den Feiertagen haben die ‚Jennifer’s Body‘-Darstellerin und der ‚Home‘-Interpret sich nicht mehr gesehen.

Ihr gemeinsames Kind, das schon bald das Licht der Welt erblicken wird, soll dennoch weiterhin ein absolutes Wunschkind sein. Ein Insider verriet dazu gegenüber ‚PEOPLE‘: „Sie sind beide überglücklich wegen des Babys. Sie wollen dieses Baby wirklich.“ Megan hatte ihre Schwangerschaft im November via Social Media mitgeteilt. Mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green zieht sie bereits die Kinder Noah (12), Body (10) und Journey (8) groß. Megan und Kelly hatten sich ursprünglich am Set des Krimithrillers ‚Midnight in the Switchgrass‘ kennen gelernt. Im Januar 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt.