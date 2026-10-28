Musik Melanie C hat ihren Frieden damit gemacht, für immer ein Spice Girl zu sein

Melanie C - Brighton & Hove Pride on the Park Festival - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 11:00 Uhr

Melanie C hat ihren Frieden damit gemacht, für immer ein Spice Girl zu sein.

Melanie C hat sich damit ausgesöhnt, dass sie untrennbar mit den Spice Girls verbunden bleiben wird.

Die heute 52-jährige Sängerin wurde als Mitglied der britischen Girlgroup weltberühmt. Gemeinsam mit Geri Horner, Mel B, Emma Bunton und Victoria Beckham prägte sie in den 1990er-Jahren die Popmusik. Doch erst während der bislang letzten gemeinsamen Tournee im Jahr 2019 wurde ihr endgültig bewusst, dass ihre Rolle als Sporty Spice für immer ein Teil ihrer Persönlichkeit bleiben würde. Im Interview mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ erzählte Melanie C, dass ihr diese Erkenntnis bei den Stadionkonzerten gekommen sei. Zunächst habe sie sich gefragt, wie eine Frau jenseits der 40 noch als Sporty Spice zu ‚Wannabe‘ über die Bühne springen könne. Doch bereits bei den Proben habe sich gezeigt, dass sie die Figur gar nicht erst verkörpern müsse. „Sporty Spice ist niemand, in den ich mich erst verwandeln muss. Sie steckt bereits in mir“, erklärte die Sängerin. Diese Erkenntnis habe ihr geholfen, ihre Vergangenheit und ihre heutige Karriere besser miteinander zu vereinbaren. „Ich habe meinen Frieden damit gemacht, jeden Tag ein Spice Girl zu sein“, sagte sie. Selbst wenn sie als Solokünstlerin auf der Bühne stehe, müsse sie diesen Teil ihrer selbst annehmen. Er werde schließlich niemals verschwinden.

Rückblickend glaubt Melanie C, dass viele Menschen in jungen Jahren den Fehler machten, ihre Identität ausschließlich im Außen zu suchen. Dabei trügen sie bereits alles in sich, was sie ausmache.

Ob es eine weitere gemeinsame Tournee der Spice Girls geben wird, wollte die Sängerin nicht kommentieren. Dafür verriet sie, welche Songs ihr bei den Auftritten mit ihren früheren Bandkolleginnen besonders viel Freude bereiten. Ausgerechnet Lieder, die sie früher als eher albern empfunden habe, sorgten beim Publikum für die größte Begeisterung. „Es ist lustig, denn gerade die Songs, die ich früher für albern hielt, wie ‚Wannabe‘ oder ‚Spice Up Your Life‘, bringen die Stimmung richtig zum Kochen“, erzählte sie. Wenn sie die Freude der Fans erlebe, seien diese beiden Titel ihre Favoriten.

Auch musikalisch hat Melanie C weiterhin viel zu erzählen. Anfang des Jahres veröffentlichte sie ihr neuntes Album ‚Sweat‘, auf dem sie sehr unterschiedliche persönliche Erfahrungen verarbeitet. Einige Lieder entstanden vor dem Hintergrund des Endes ihrer langjährigen Beziehung zu ihrem früheren Manager Joe Marshall. Andere schrieb sie, nachdem sie Chris Dingwall kennengelernt und sich in ihn verliebt hatte. Die beiden heirateten später. „Ich hatte all diese Dinge, die mich beschäftigten: zahlreiche Telefonate, Streitigkeiten und eine Menge Wut, die ich loswerden musste. Gleichzeitig hatte ich jemanden kennengelernt und mich in den Mann verliebt, der später mein Ehemann wurde“, berichtete sie. Das Album bilde deshalb eine große Bandbreite menschlicher Gefühle ab. Für Melanie C sei die Arbeit an ‚Sweat‘ auch eine persönliche Reise gewesen, auf der sie ganz unterschiedliche Emotionen durchlebt habe.