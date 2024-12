Gäste aus Sport, Politik und Show „Menschen, Bilder, Emotionen“ bei RTL: Die TV-Jahresrückblicke 2024

Steffen Hallaschka und Esther Sedlaczek sind in TV-Jahresrückblicken zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 14:15 Uhr

In "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" blickt RTL mit Gästen aus Sport, Politik und Unterhaltung auf das Jahr 2024 zurück. Auch diese Sender haben TV-Jahresrückblicke geplant.

Mit "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" lässt RTL am heutigen Mittwoch das Jahr Revue passieren. In den kommenden Wochen werden weitere TV-Sender auf die wichtigsten Themen von 2024 blicken. Eine Übersicht.

2024! Menschen, Bilder, Emotionen

Am 11. Dezember präsentiert Steffen Hallaschka (53) um 20:15 Uhr live den RTL-Jahresrückblick (auch bei RTL+). Es ist das zweite Mal, dass der Moderator die Zuschauer durch die Show "Menschen, Bilder, Emotionen" führt, die viele Jahre von Günther Jauch (68) moderiert wurde. Zu Gast ist dieses Mal unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (66), der mit Hallaschka über die Ereignisse seit dem Bruch der Ampel-Regierung und die Neuwahlen sprechen wird. Weitere Gäste sind Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (49) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35), Entertainer Hape Kerkeling (60), der kürzlich seinen 60. Geburtstag feierte oder Regina Halmich (48), die über den Raab-Boxkampf spricht.

ARD-Jahresrückblick 2024

Die ARD zeigt ihren Jahresrückblick am Mittwoch, dem 18. Dezember, um 21:45 Uhr im Ersten. Themen sind die weltweiten Kriege, die Naturkatastrophen und die Spaltung der Gesellschaft, die hierzulande, aber auch in den USA und anderen Ländern spürbar ist. Auch über Falschinformationen und Koalitionen wird sich der Jahresrückblick drehen. Positiver wird es dann mit den sportlichen Themen wie Europameisterschaften und Olympische Spiele oder den Pop-Phänomenen, die um die Welt gehen. Moderatorin Esther Sedlaczek (39), Komiker Guido Cantz (53), "Tagesthemen"-Moderatorin Julia-Niharika Sen (57), ARD-Meteorologe Sven Plöger (57) und "Tatort"-Kommissar Wolfram Koch (62) werden den Jahresrückblick gestalten.

Markus Lanz – Das Jahr 2024

"Markus Lanz – Das Jahr 2024" wird am Donnerstag, dem 19. Dezember, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Moderator Markus Lanz (55) wird in der rund zweistündigen Sendung erneut mit Stars und nicht-prominenten Gästen auf die Themen des Jahres blicken. Mit Einspielfilmen werden die Gäste und die Themen des Abends präsentiert und näher beleuchtet. Es sollen Menschen und ihre Geschichten in den Mittelpunkt gerückt werden, um "zu erklären und zu hinterfragen, was in Gesellschaft, Politik, Film, Musik und Sport bewegt hat", geht aus der Ankündigung hervor.

Der satirische Jahresrückblick

Das ZDF zeigt auch wieder seinen satirischen Jahresrückblick mit Werner Doyé und Andreas Wiemers (13. Dezember, 23:30 Uhr). Die "frontal"-Satiriker analysieren die US-Wahl, das Ampel-Aus, die AfD oder die BSW. Die Fragen der Sendung sind beispielsweise: "Muss die Kartoffel zurück nach Südamerika, wenn die AfD ihre Remigrationspläne umsetzt? Wer bekommt nach der Scheidung von Linkspartei und BSW die Kinder?" "Der satirische Jahresrückblick" feiert 2024 20. Jubiläum. Erstmals unter diesem Titel wurde er im Jahr 2005 gezeigt. Auch eine beliebte Satireshow hält einen Jahresrückblick im ZDF bereit: Im "heute-show spezial – Das war 2024" (28. Dezember, 23:25 Uhr) werden Fabian Köster (29) und Lutz van der Horst (49) ihre besten Satire-Reportagen und Einsätze des Jahres 2024 zeigen.

Gysi & Schmidt – Der n-tv Jahresrückblick

Am 23. Dezember (23:30 Uhr) wird auch n-tv zurückblicken. Traditionell übernehmen die Rückschau der Linken-Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (76) und Moderator und Autor Harald Schmidt (67). In "Gysi & Schmidt: Der n-tv Rückblick" werden sie die wichtigsten Themen der vergangenen Monate resümieren. "Gewohnt unterhaltsam und pointiert – und nehmen dabei, wie man sie kennt, kein Blatt vor den Mund", heißt es in der Ankündigung.

2024 – Das Quiz

Eine Quizshow zum Jahresende hin darf ebenfalls nicht fehlen: Am 28. Dezember (20:15 Uhr) zeigt das Erste "2024 – Das Quiz". Kai Pflaume (57) wird erneut die bereits als Jahresrückblicks-Klassiker etablierte Quizshow moderieren. Als Rategäste mit dabei sind wie gewohnt Günther Jauch, Barbara Schöneberger (50), Titelverteidiger Florian Silbereisen (43) und Jan Josef Liefers (60), die alle Jahres-Champion 2024 werden wollen.

Zum 17. Mal geht die Sendung über die Bühne. Die Promis blicken in verschiedenen Themenkomplexen und dazugehörigen Fragen auf die wichtigsten und emotionalsten Ereignisse von 2024 zurück. Dabei geht es laut Ankündigung unter anderem um das Ampel-Aus und Bahn-Chaos, um die US-Wahl, die Olympischen Spiele in Paris und Taylor Swift. Kai Pflaume wird dabei auch weitere Gäste wie Olympiasieger, Musikstars oder Comedians begrüßen.