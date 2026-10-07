Stars Michael Douglas sprach vor seiner Autobiografie mit einigen Kolleginnen

Michael Douglas April 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2026, 10:00 Uhr

Michael Douglas sprach vor seiner Autobiografie mit einigen Kolleginnen.

Michael Douglas hat Kathleen Turner und Jeanne Tripplehorn kontaktiert, bevor er in seinen neuen Memoiren über die früheren Beziehungen zu den beiden Schauspielerinnen schrieb.

Dem 82-Jährigen war wichtig, dass sich seine ehemaligen Partnerinnen mit den persönlichen Details, die er öffentlich machen wollte, wohlfühlen. In seinem Buch ‚One Helluva Ride‘ spricht der Hollywoodstar unter anderem über seine Romanze mit Kathleen Turner, seiner Co-Darstellerin aus ‚Romancing the Stone‘. Außerdem enthüllt er, dass er während einer Trennung von seiner damaligen Ehefrau Diandra Luker eine Affäre mit Jeanne Tripplehorn hatte, die gemeinsam mit ihm in ‚Basic Instinct‘ vor der Kamera stand.

Douglas‘ Co-Autor Shane Salerno erklärte gegenüber dem ‚People‘-Magazin, der Schauspieler sei „unglaublich beschützend“ gegenüber seinen früheren Partnerinnen gewesen. Douglas selbst betonte: „Ich habe niemanden genannt, um damit irgendwelche Trophäen zu sammeln. Es handelt sich um Menschen, mit denen ich in meinem Leben Beziehungen hatte.“

Salerno kannte den Schauspieler bereits seit vielen Jahren und hatte ihn nach eigenen Angaben jahrzehntelang davon überzeugen wollen, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Douglas habe schließlich eingewilligt, auch weil er inzwischen über 80 sei und stärker über sein Vermächtnis nachdenke. „Ich denke, das kommt damit, dass man die 80 erreicht und auf das Vermächtnis blickt, das mein Vater und ich als zwei Generationen hinterlassen haben, rund 160 oder 170 Filme in mehr als 80 Jahren“, erklärte der Schauspieler. Auch seine Enkel hätten eine Rolle gespielt. Sie seien acht und fünf Jahre alt und sollten ein Stück Geschichte über ihren Großvater erhalten. Gleichzeitig habe das Schreiben ihm geholfen, sich an vieles zu erinnern, das er selbst längst vergessen hatte.

In ‚One Helluva Ride‘ räumt Douglas zudem ein, dass er und Turner jahrzehntelang über ihre tatsächliche Beziehung während der Dreharbeiten geschwiegen hätten. Die Chemie zwischen ihnen sei so stark gewesen, dass Zuschauer schon immer vermutet hätten, die beiden seien ein Paar gewesen. Beide hätten dies jedoch während der gemeinsamen Arbeiten an ‚Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten‘, ‚Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil‘ und ‚Der Rosenkrieg‘ sowie später bei der Promotion für ‚The Kominsky Method‘ bestritten. Douglas stellt nun klar: „Das war eine Lüge.“ Die Geschichte habe vor allem dem Schutz seiner Ehefrau und seines Sohnes dienen sollen.

Auch seine Beziehung zu Tripplehorn hielt der Schauspieler lange geheim. Während viele über eine mögliche Romanze zwischen ihm und ‚Basic Instinct‘-Kollegin Sharon Stone spekulierten, habe sich seine tatsächliche Beziehung mit Tripplehorn unbemerkt entwickelt. Beide hätten große Anstrengungen unternommen, ihre Affäre vor Cast und Crew geheim zu halten. Douglas beschreibt die gemeinsame Zeit als intensive Phase, in der sie viel miteinander gesprochen, sich näher kennengelernt und ihre Zeit abseits des Filmsets genossen hätten.