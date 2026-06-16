Film Michael J. Fox übernimmt Hauptrolle in ‚Dragoons‘

Michael J Fox - BAFTAs 2024 - speech - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 14:00 Uhr

Der Hollywood-Star spricht die Hauptrolle in dem neuen Animationsfilm 'Dragoons'.

Michael J. Fox wurde für eine Hauptrolle im Animationsfilm ‚Dragoons‘ verpflichtet.

Der 65-jährige Schauspieler wird die Figur Dougie in dem kommenden computeranimierten Spielfilm von Icon Creative Studios sprechen. Er beschrieb das Projekt als einen Film „für jeden, der sich jemals übersehen, unterschätzt oder vergessen gefühlt hat“. Laut ‚Variety‘ lautet die offizielle Inhaltsangabe: „Dougie ist ein übersehener, gewöhnlicher Angestellter bei WizCorp – bis ein ungewöhnlicher Unfall etwas Außergewöhnliches in seinem neuen Lehrling Dart erweckt.“

Nachdem sich Dart in einen mächtigen Drachen verwandelt, finden die beiden eine ungeheuerliche Wahrheit heraus: „Ihre Art war einst die legendäre Herrscherin der Lüfte, bis der skrupellose Zauberer und Firmenchef Hex sie schrumpfen ließ, ihre Erinnerungen auslöschte und ihre Kräfte stahl, um sein Imperium aufzubauen.“ Nun müssen Dougie und Dart den Mut finden, für sich und ihre Artgenossen zu kämpfen.

Der ‚Zurück in die Zukunft‘-Star wird die Rolle des Dougie sprechen. Bereits 2025 hatte er einen kurzen Sprechauftritt als „Michael J. The Fox“ in ‚Zoomania 2‘. Anfang dieses Jahres war Fox außerdem in drei Episoden der Serie ‚Shrinking‘ zu sehen. Damit beendete er seinen Rückzug aus dem Live-Action-Schauspiel, nachdem bei ihm 1991 Parkinson diagnostiziert worden war.

Über seine neue Rolle sagte er: „Die Geschichte von Dougie und Dart verstehe ich sehr gut. Die Vorstellung, dass etwas Großes in einem schlummern kann und nur auf den richtigen Moment wartet, um freigesetzt zu werden.“ Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Dies ist ein Film für alle, die sich jemals übersehen, unterschätzt oder vergessen gefühlt haben.“ Er empfinde es als Ehre, Dougie zum Leben zu erwecken.

Shea Wageman, CEO und Präsident von Icon Creative Studio, lobte die Art und Weise, wie Fox der Figur die notwendige „Herzlichkeit und einen unerschütterlichen Geist“ verleihe. „Michael bringt all das und noch viel mehr mit. Er verleiht Dougie eine Seele, mit der das Publikum jeden Alters vom ersten bis zum letzten Bild mitfiebern wird“, schwärmte er.