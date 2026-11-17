Stars Mickie Krause darf seine Stimme für den Bundespräsidenten abgeben

Mickie Krause BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 14:00 Uhr

Mickie Krause darf seine Stimme für den Bundespräsidenten abgeben.

Mickie Krause kennt man vor allem von Mallorca-Partys und aus dem Schlagergeschäft.

Anfang 2027 wartet auf den Sänger allerdings ein ungewöhnlicher Termin abseits der Bühne: Er darf bei der Wahl des neuen Bundespräsidenten mitentscheiden. Die nordrhein-westfälische SPD hat den 56-Jährigen als Mitglied der Bundesversammlung nominiert. Damit gehört er zu einer Reihe prominenter Persönlichkeiten, die bei der Entscheidung über das künftige Staatsoberhaupt dabei sein werden.

Wie ‚t-online‘ unter Berufung auf einen Sprecher der Deutschen Presse-Agentur berichtet, steht Krause auf der Vorschlagsliste des SPD-Landesverbands Nordrhein-Westfalen. Insgesamt darf die Partei 39 Vertreter nach Berlin entsenden. Neben dem Partysänger finden sich darauf weitere bekannte Namen. So sollen auch Hundetrainer Martin Rütter und Fabian Köster, der als Reporter für die ‚heute-show‘ bekannt ist, an der Wahl teilnehmen. Ebenfalls nominiert wurde Rose Mondy, die amtierende Miss Germany. Für Aufmerksamkeit dürfte außerdem die Teilnahme der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf sorgen. Sie war im Sommer 2025 als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht vorgesehen. Ihre letztlich gescheiterte Berufung hatte damals für erhebliche Spannungen innerhalb der schwarz-roten Koalition gesorgt.

Die Bundesversammlung kommt am 30. Januar 2027 im Berliner Reichstagsgebäude zusammen. Ihre wichtigste Aufgabe ist die Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier. Der amtierende Bundespräsident kann nach seiner ersten Amtszeit nicht erneut kandidieren, da eine unmittelbare Wiederwahl nur einmal möglich ist. Als Kandidatin von CDU und CSU geht die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner ins Rennen. Die SPD-Spitze und auch die Grünen haben sich für eine Unterstützung der CSU-Politikerin ausgesprochen. Damit zeichnet sich eine breite Mehrheit für Aigner ab. Als weiterer Bewerber wurde bislang der frühere Fußballnationalspieler Thomas Berthold angekündigt, der für die AfD antreten soll.

Die Bundesversammlung setzt sich aus sämtlichen Bundestagsabgeordneten sowie einer gleich großen Zahl von Delegierten zusammen, die von den Landesparlamenten bestimmt werden. Auch Menschen ohne politisches Mandat dürfen entsandt werden. Das erklärt, weshalb Persönlichkeiten aus Unterhaltung, Sport und Gesellschaft wie Mickie Krause an der Wahl teilnehmen können. Abgestimmt wird geheim und ohne vorherige Aussprache. In den ersten beiden Wahlgängen ist die absolute Mehrheit erforderlich. Sollte diese ausbleiben, genügt im dritten Durchgang die relative Mehrheit.