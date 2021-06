Miley Cyrus und Jannik Schümann werben für Magnum-Eis

Foto: Vijat Mohindra/Unilever/PRNewswire

03.06.2021 20:00 Uhr

Passend zu den kletternden Temperaturen präsentiert Unilever für das neue Magnum Double Gold Caramel Billionaire seine neue Kampagne mit Superstar Miley Cyrus.

Die Kampagne trägt den Namen „Miley In Layers“ zeigt die Sängerin und Schauspielerin in einer Fotoreihe mit dem neuen süßen Sünde, abgelichtet vom US-amerikanischen Modefotografen Vijat Mohindra.

Eine süße Sünde

Für die neue Kampagne kooperiert Unilever nicht nur mit Miley Cyrus, sondern auch mit den deutschen „Genussbotschaftern“ (was für eine Wortschöfung!) Lili Paul Roncalli, Jannik Schümann und Riccardo Simonetti.

Bei der Zusammensetzung des neuen Magnum Double Gold Caramel Billionaire läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen: Zwei verstrudelte Eissorten, eine mit Keks- und eine mit Pekannussgeschmack, umhüllt von gesalzener Karamellsauce, natürlich goldfarbener Karamell-Schokolade aus Belgien und knusprigen Keksstückchen.

Das sagt Miley Crus

Zu der neuen Kampagne sagt Cyrus: „Unsere stärkste Superkraft ist unsere Individualität. In meiner künstlerischen Laufbahn hatte ich die Gelegenheit, alle meine verschiedenen Facetten auszuleben und für mich selbst herauszufinden, was mir Freude bereitet. Ob ich nun neue Songs schreibe, im Studio bin, vor Tausenden von Fans auf der Bühne auftrete oder die Kleidung trage, in der ich mich stark fühle.“

Ein Konzert in 8D

Als krönenden Abschluss wird Miley Cyrus am 10. Juni zum allerersten Mal ein virtuelles Konzert in 8D-Sound geben. In ihrer „Miley x Magnum“-Performance wird sie zwei ihrer größten Hits aus ihrem aktuellen Album „Plastic Hearts“ spielen sowie eine exklusive Coverversion des 80er-Jahre-Hits „Midas Touch“ von Midnight Star – neu gemastert als „Miley’s Touch“.

„Der größte Genuss in meinem Leben ist die Musik und ich freue mich sehr, dass ich für alle meine Fans in 8D (Anm. der Red.: Musik aus 8 Richtungen) performen werde. Ich hoffe, dass diese Kampagne mit Magnum viele Menschen dazu inspiriert, die eigenen Facetten anzunehmen und voller Stolz das zu tun, was ihnen am meisten Freude und Genuss bereitet“, so die Sängerin.

Event zur Kampagne mit Jannik Schümann

Während des Medien-Events zum gleichzeitigen Kampagnen-Start im Berliner Hotel Waldorf Astoria stellten Lili Paul-Roncalli, Riccardo Simonetti sowie der virtuell zugeschaltete Jannik Schümann eine Fotoserie vor, für die Fotografin Lina Tesch unterschiedliche Aspekte ihrer Persönlichkeiten inszenierte.

Die Botschaft: Richtig genießen lässt sich nur, wenn man so sein kann, wie man ist. Und zwar in allen Facetten, die jeden Menschen einzigartig machen. Die Fotoserie ist vom 2. bis 12. Juni im Foyer des Hotels Waldorf Astoria Berlin ausgestellt und unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen öffentlich zugänglich. Darüber hinaus werden die Motive in einer mobilen Ausstellung in Berlin, Köln und Hamburg zu sehen sein.