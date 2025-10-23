Musik Miley Cyrus wird auf dem Soundtrack von ‚Avatar: Fire and Ash‘ vertreten sein

Miley Cyrus in Paris 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 11:00 Uhr

Miley Cyrus wird mit dem Originalsong 'Dream as One' auf dem Soundtrack von 'Avatar: Fire and Ash' vertreten sein.

Miley Cyrus steuert einen neuen Originalsong zum Soundtrack von ‚Avatar: Fire and Ash‘ bei.

Die 32-jährige Sängerin hat den Titel ‚Dream as One‘ für James Camerons kommenden Science-Fiction-Film aufgenommen und erklärte, dass das Lied für sie eine sehr persönliche Bedeutung habe – insbesondere, nachdem sie 2018 bei dem Woolsey-Feuer in Kalifornien ihr Zuhause verloren hatte. Miley schrieb auf Instagram: „Ich fühle mich geehrt, ‚Avatar: Fire and Ash‘ mit einem Originalsong zu unterstützen, den ich gemeinsam mit Mark Ronson und Andrew Wyatt geschrieben habe. Da ich selbst vom Feuer betroffen war und mich aus der Asche neu aufbauen musste, hat dieses Projekt für mich eine tiefgreifende Bedeutung.“

Der Song wird während des Abspanns von ‚Avatar: Fire and Ash‘ zu hören sein, dem dritten Film der Avatar-Reihe, der im Dezember in die Kinos kommen soll. Miley dankte dem ‚Titanic‘-Regisseur dafür, dass er ihr die Möglichkeit gegeben hat, an dem Film mitzuwirken. Die ‚Flowers‘-Interpretin schrieb: „Danke, Jim, für die Gelegenheit, diese Erfahrung in musikalische Medizin zu verwandeln. Die Themen des Films – Einheit, Heilung und Liebe – berühren meine Seele zutiefst. Schon ein kleiner Stern in dem Universum zu sein, das die ‚Avatar‘-Familie erschaffen hat, ist für mich ein wahr gewordener Traum.“

Im Mai veröffentlichte Miley ihr neuntes Studioalbum ‚Something Beautiful‘ und erklärte, dass die Platte „eine weitere mutige künstlerische Entwicklung“ in ihrer Karriere darstelle. In einem Statement auf ihrem Instagram-Account hieß es: „Mileys zweite Single und Videoveröffentlichung ‚Something Beautiful‘, der Titelsong des kommenden Albums, erforscht ihre tiefe Verbindung zur Mode und zeigt im Musikvideo ein originales, maßgeschneidertes Design von Casey Cadwallader für das Modehaus Mugler. Diese Ära markiert eine weitere mutige künstlerische Entwicklung für Miley – sie verbindet Musik und Film zu einem immersiven Erlebnis.“ Cyrus erklärte außerdem, dass das Album von Pink Floyds legendärem Konzeptalbum ‚The Wall‘ inspiriert sei. Die ‚Wrecking Ball‘-Sängerin sagte: „Meine Idee war, ‚The Wall‘ zu machen – aber mit einer besseren Garderobe, mehr Glamour und voller Popkultur.“