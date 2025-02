Stars Millie Bobby Brown: „Ich habe nicht viele Freunde“

Millie Bobby Brown - Osaka Comic Con - Japan 2023 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2025, 09:00 Uhr

Die 'Stranger Things'-Darstellerin macht ihre Schauspielkarriere dafür verantwortlich, dass sie nicht viele Freunde hat.

Millie Bobby Brown gesteht, dass sie einen sehr kleinen Freundeskreis hat.

Die Schauspielerin war gerade einmal elf Jahre alt, als sie zur Netflix-Serie ‚Stranger Things‘ stieß. Sie gibt zu, dass das Aufwachsen am Set mit Privatunterricht dazu geführt hat, dass es ihr an sozialen Fähigkeiten mangelt und sie Schwierigkeiten hat, mit anderen Menschen in ihrem Alter in Kontakt zu treten. Dazu kam, dass die Corona-Pandemie sie noch weiter von ihren Co-Stars Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo und Sadie Sink isoliert hat.

Im Gespräch mit der Zeitschrift ‚Vanity Fair‘ offenbart der Star: „Ich habe nicht viele Freunde, weil ich so bin, wie ich bin. Ich bin nicht zur Schule gegangen, also habe ich nicht die besten sozialen Fähigkeiten, wenn es um Leute in meinem Alter und Freundschaften geht. Damit habe ich ziemlich zu kämpfen.“ Millie räumt ein: „Ich habe ein paar Dinge verpasst. Aber ich arbeite daran.“

Die 20-Jährige, die mit Jake Bongiovi verheiratet ist, verrät, wie ihre eigene Pubertät ihre ‚Stranger Things‘-Figur Eleven beeinflusst hat. „Die Identität von Eleven war eine große Sache, mit der wir zu kämpfen hatten. Soll sie sich wie ein Mädchen kleiden? Oder soll sie die Hemden ihres Adoptivvaters Hopper tragen? Oder wird sie so sein, wie ihre Freunde ihr dabei helfen, zu sein?“, schildert Millie. Die Darstellerin erinnert sich an ihre eigene Jugend: „Zu dieser Zeit wusste ich nicht, wie ich aussehen wollte, ob ich eher feminin, eher maskulin, eher androgyn oder eher grunge sein wollte. Also habe ich diese Verwirrung umgesetzt.“