Stars Millie Bobby Brown: ‚Stranger Things‘-Fans müssen „Geduld“ haben

Millie Bobby Brown - January 2020 - Photoshot - Screen Actors Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin verspricht den Fans, dass die letzte Staffel der Erfolgsserie nicht enttäuschen wird.

Millie Bobby Brown glaubt, dass die letzte Staffel von ‚Stranger Things‘ das Warten wert sein wird.

Die 21-jährige Schauspielerin spielt seit 2016 die Rolle der Eleven in der erfolgreichen Netflix-Science-Fiction-Serie. Der Star ist überzeugt, dass ‚Stranger Things‘ nach der fünften und letzten Staffel mit Stil zu Ende gehen wird.

Auf die Frage, ob sie eine Botschaft für die Fans der Serie habe, verrät Millie gegenüber ‚People‘: „Habt Geduld.“ Die ‚Damsel‘-Darstellerin fordert die Fans außerdem auf, Vertrauen in die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer zu haben. Das Duo habe in den letzten zehn Jahren großartige Arbeit geleistet. Millie zeigt sich überzeugt, dass die fünfte Staffel nicht anders sein wird. „Lasst die Duffers das schaffen, was sie in den letzten zehn Jahren so wunderbar gemacht haben“, erklärt sie. Die Britin versichert den Fans, dass sie von den neuen Folgen nicht enttäuscht sein werden. „Das ist es wert, ich verspreche es“, betont sie.

Die Dreharbeiten zur letzten Staffel wurden Ende 2024 abgeschlossen. Im Dezember gab Millie zu, dass sie „noch lange nicht bereit“ sei, sich von ihren Co-Stars und der Crew zu verabschieden. In einem Instagram-Video sagte Millie zu ihren Kollegen: „Sollte ein Schulabschluss nicht Erleichterung bringen? Als ob man froh ist, die Lehrer und Mitschüler hinter sich zu lassen. Ich nicht. Ich bin noch lange nicht bereit, euch zu verlassen.“ Die brünette Schönheit gestand: „Ich liebe jeden einzelnen von euch und ich werde die Erinnerungen und die Verbundenheit mit euch für immer in mir tragen.“