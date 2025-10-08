Stars Miranda Kerr: Anruf bei Katy Perry nach ihrem Space-Trip

Miranda Kerr - Forbes Australia Women's Summit 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 11:00 Uhr

Miranda Kerr hat sich nach Katy Perrys Weltraumflug bei ihr gemeldet.

Die ‚Roar‘ wurde für ihre Teilnahme an Jeff Bezos‘ Blue Origin-Weltraumflug Anfang dieses Jahres heftig kritisiert, doch Miranda Kerr – die zuvor mit Perrys Ex-Verlobten Orlando Bloom verheiratet war – hat verraten, dass die Musikerin eine der ersten Personen war, die sie nach der Reise im April angerufen hat. Sie erzählte in der Sendung ‚Today With Jenna and Friends‘: „Ich habe mit ihr gesprochen und gefragt: ‚Wie geht es dir?‘ […] Ich sagte: ‚Ich wollte nur mal nachfragen, wie es dir geht. Ist alles in Ordnung? Ich bin froh, dass du heil angekommen bist.‘ Ich verehre sie.“

Kerr (42), die mit Orlando den 14-jährigen Flynn hat, stand Perry während ihrer neunjährigen Beziehung mit dem ‚Fluch der Karibik‘-Darsteller, mit dem sie eine fünfjährige Tochter namens Daisy Dove hat, immer sehr nahe. Kerr ist außerdem Mutter von Hart (7), Myles (6) und dem 19 Monate alten Pierre, die sie mit ihrem Ehemann Evan Spiegel hat, und das Model verriet, dass sich alle darauf konzentrieren, „das Beste für die Kinder“ zu erreichen, die Teil dieser Patchwork-Familie sind. „Es ist so wichtig, einander zu lieben und zu respektieren. Wir sind alle Menschen, und es ist wichtig, die Kinder wirklich an die erste Stelle zu setzen und zu überlegen, was das Beste für sie ist und wie wir dafür sorgen können, dass sich alle akzeptiert und geliebt fühlen“, so die Unternehmerin.

Im vergangenen Monat bestätigte Kerr, dass das Trio trotz der Trennung von Perry und Bloom, die sie im Juli öffentlich bekannt gegeben hatten, weiterhin gute Freunde seien.