Musik Miranda Lambert enthüllt, warum sie bei neuen Alben ‚komisch‘ wird

Miranda Lambert performs in Las Vegas - Getty - September 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2026, 11:00 Uhr

Country-Star Miranda Lambert wird oft "komisch", wenn sie ein neues Album auf den Markt bringt.

Miranda Lambert wird jedes Mal „komisch“, wenn ein neues Album erscheint.

Die Country-Sängerin hat vergangenen Freitag ihr zehntes Studioalbum ‚Crisco‘ herausgebracht und verriet nun, warum sie mit einer Veröffentlichung besonders emotional umgeht. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Southern Living‘ erklärte die 42-Jährige: „Ich werde immer komisch, wenn Platten erscheinen, weil dein Herz auf einer Seite steht.“ Bei ihrem aktuellen Album sei Lambert allerdings nicht „besorgt“, da sie von Anfang an keine Erwartungen an das Ergebnis gehabt habe. „Ich habe mir bei diesem Album nie wirklich vorgenommen, irgendwelche Erwartungen daran zu haben, außer es zu genießen“, ergänzte die Musikerin. „Ich denke, das ist eine gute Einstellung.“

Lamberts neues Album verbindet Country- und Disco-Musik. Gleichzeitig trägt es denselben Namen wie eine Marke für rein pflanzliches Backfett, das beim Backen und Braten als fester Ersatz für Butter oder Schmalz verwendet wird. Die in Longview, Texas, geborene Sängerin erklärte außerdem, dass die Platte eine Hommage an die inspirierenden Frauen in ihrem Leben sei. Dazu zählt auch ihre Großmutter, von der sie das Kochen lernte. „Meine Großmutter hat mir beigebracht, wie man Hühnchen mit Crisco frittiert“, verriet sie.

Kürzlich erklärte Lambert, dass sie für ihr Durchhalten in der Country-Musikbranche der 2010er-Jahre eigentlich ein „Abzeichen“ verdient hätte. Im Podcast ‚Popcast‘ schilderte sie, dass es damals kaum Frauen in der Country-Musik gegeben habe. „Carrie Underwood und ich haben ungefähr sieben Jahre lang durchgehalten, in denen fast nur männliche Künstler aus der Country-Musik kamen“, berichtete der Star. Rückblickend bezeichnete Lambert diese Zeit als „schwierig“ für weibliche Künstlerinnen.

Dadurch verbindet sie mit Carrie Underwood bis heute eine besondere Freundschaft. Dass sie erst vor drei Jahren zum ersten Mal die Show der jeweils anderen gesehen hätten, bezeichnete Lambert als „irgendwie verrückt“. Die Grammy-Preisträgerin fügte hinzu: „Wisst ihr, warum? Es gab so lange nur zwei Frauen. Wir traten nie bei denselben Shows auf.“