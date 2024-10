Musik Mötley Crüe-Star Nikki Sixx: Musik wird heute anders konsumiert

Nikki Sixx - Summerfest Music Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2024, 09:00 Uhr

Der Rocker findet, dass junge Musikfans heute weniger über ihre Lieblingskünstler wissen.

Nikki Sixx ist der Meinung, dass die Musikfans von heute „nicht mehr so verliebt in den Künstler sind“.

Der Mötley Crüe-Bassist glaubt, dass es jungen Leuten mittlerweile nur noch um die Musik geht und nicht um den Interpreten. Als Beispiel führt er auf, dass seine fünfjährige Tochter Ruby – die er mit seiner dritten Frau Courtney Bingham hat – verrückt nach dem Hit ‚Dance The Night‘ von Popstar Dua Lipa sei, aber „nichts“ über die 29-jährige Sängerin wisse.

Im Interview mit dem ‚Classic Rock’-Magazin verrät er: „Meine Kinder sind, lass mich sehen… 33, 30, 28 und 22. Außerdem habe ich eine fünfjährige Tochter. Ich höre also alles, angefangen damit, dass ich meinen ältesten Sohn für die Sex Pistols begeistere und ihn für Sachen wie Prince und Led Zeppelin und alle Arten von New-Wave-Sachen, bis hin zu meiner [jüngsten] Tochter, mit der ich jeden Tag Dua Lipa und ‚Dance The Night‘ höre. Und ich erlebe bei einem Fünfjährigen die gleiche Reaktion wie damals, als mein [ältester] Sohn noch klein war.“

Der 65-Jährige fügt hinzu: „Es ist nur eine andere Art, [Musik] zu konsumieren. Meine Tochter weiß nichts über Dua Lipa, außer dass sie den Song mag. Ich weiß nicht, wie es ist, eine brandneue Band zu sein und sich irgendwie eindimensional zu fühlen. Okay, ich mache Musik, aber die Fans wissen nicht alles über den Leadsänger oder wie sich die Band zusammengefunden hat. Sie sind nicht so verliebt in den Künstler.“