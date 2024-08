Live-Auftritt inklusive MTV Video Music Awards: Ehrenpreis geht 2024 an Katy Perry

Katy Perry wird bei den MTV Video Music Awards mit einer besonderen Trophäe ausgezeichnet. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.08.2024, 13:52 Uhr

Am 11. September werden die diesjährigen MTV Video Music Awards verliehen. Eine Preisträgerin steht bereits fest: Popstar Katy Perry wird die Auszeichnung "Video Vanguard Award" erhalten.

Katy Perry (39) wird bei den MTV Video Music Awards in diesem Jahr eine besondere Ehre zuteil: Sie darf sich über den Ehrenpreis freuen. Wie MTV in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die Musikerin als "eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten" mit dem Video Vanguard Award ausgezeichnet werden. Der Preis wird in Erinnerung an Michael Jackson (1958-2009) verliehen, der als Vorreiter in Sachen Musikvideos gilt.

Neben ihren Verdiensten in der Popmusik sei Perry, die mit Songs wie "I Kissed A Girl" oder "California Gurls" Welthits landete, auch eine Philanthropin, hieß es seitens MTV. Sie ist unter anderem Botschafterin für die Unicef- Kinderhilfsorganisation. Mit dem Gewinn der Trophäe tritt die US-Amerikanerin in die Fußstapfen von Sängerinnen wie Rihanna, Beyoncé, Shakira, Missy Elliott, Jennifer Lopez oder Pink.

Erster Auftritt seit 2017

Die MTV Video Music Awards werden am 11. September in New York verliehen. Katy Perry, die bisher insgesamt fünf Preise bei der Veranstaltung gewonnen hat, wird dann erstmals seit 2017 wieder live bei der Awardshow auftreten: Damals führte sie persönlich durch den Abend. Neben ihr sind Auftritte von Camila Cabello, Sabrina Carpenter und GloRilla angekündigt.

Taylor Swift mit zehn Nominierungen

Außer Katy Perry wird sich auch Pop-Phänomen Taylor Swift (34) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über mindestens einen Award freuen dürfen. Sie geht mit ganzen zehn Nominierungen ins Rennen, unter anderem in den Sparten Video, Künstler und Song des Jahres. Durch seine Zusammenarbeit mit ihr und Morgan Wallen (31) ist auch Rapper Post Malone (29) mit insgesamt neun Nominierungen vertreten.

Ariana Grande, Sabrina Carpenter und Eminem haben mit sechs Nominierungen ebenfalls große Chancen auf die MTV-Trophäe. Dahinter folgen SZA und Megan Thee Stallion mit je fünf Nominierungen. Die Preise werden per Zuschauer-Voting vergeben: Fans können online für ihren Lieblingskünstler abstimmen.