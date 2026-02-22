Stars Muse-Frontmann Matt Bellamy trennt sich nach sechs Jahren Ehe von Elle Evans

Matt Bellamy and Elle Evans attend the I STAND WITH MY PACK Nov 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2026, 10:00 Uhr

Der Musiker und seine Frau sollen ihre Ehe auf Eis gelegt haben.

Matt Bellamy und Elle Evans haben sich Berichten zufolge getrennt.

Der Muse-Frontmann und das Model sollen ihre sechsjährige Ehe im Oktober 2025 einvernehmlich beendet haben. Seitdem konzentrieren sie sich auf die gemeinsame Erziehung ihrer beiden Kinder – Tochter Lovella (5) und Sohn George (21 Monate).

Ein Insider enthüllte gegenüber ‚The Sun on Sunday‘: „Matt und Elle haben sich im vergangenen Oktober still und leise getrennt, aber ihr Verhältnis ist sehr freundschaftlich. Sie fokussieren sich nun auf das Co-Parenting und verstehen sich weiterhin sehr gut.“ Die beiden Stars haben die Trennung bislang weder bestätigt noch dementiert.

Gerüchte über ein Liebes-Aus kamen auf, nachdem Matt kürzlich ohne Ehering mit einer unbekannten Frau im Londoner Stadtteil Notting Hill gesehen wurde. Das Paar war seit 2019 verheiratet und begann 2015 miteinander auszugehen, nachdem es sich am Set des ‚Mercy‘-Musikvideos kennengelernt hatte. George – benannt nach Matts Vater – wurde am US-Muttertag (12.05.24) geboren, einem besonderen Datum, da es zugleich der Geburtstag von Elles Mutter Julie ist.

Matt und Elle pendelten zwischen Großbritannien und Los Angeles, wo auch Matts Sohn Bingham (14) lebt, den er mit seiner Ex-Verlobten Kate Hudson hat. Die ‚Bride Wars‘-Schauspielerin erklärte im Mai 2024, sie würde gern auf Matts Kinder aufpassen. Gegenüber ‚People‘ verriet sie: „Ich meinte nur: ‚Ja, bring sie vorbei!‘ Ich sitze mit all den Kindern zusammen und bin einfach glücklich, dass wir diese große, echte Familiengemeinschaft haben. Es ist wunderschön.“

Bereits im August 2022 hatte Matt erklärt, er wolle US-Staatsbürger werden. Gleichzeitig äußerte er den Wunsch, mit Elle und Lovella nach Großbritannien zurückzukehren – allerdings nur, wenn Kate und Bingham ebenfalls umziehen würden.