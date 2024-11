Mordsschwestern, TVOG, … TV-Tipps am Freitag Die „Mordsschwestern“ (ZDF) ermitteln nach einem Mord in der Motocross-Szene. Bei „The Voice of Germany“ (Sat.1) starten die Battles. In „Thor – The Dark Kingdom“ (ProSieben) muss sich der Donnergott mit dem Fiesling Loki verbünden.