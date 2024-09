Film Natasha Lyonne: Vorsprechen für Neve Campbells ‚Wild Things‘-Rolle

Natasha Lyonne - June 2024 - Chanel 17th Annual Tribeca Artists Dinner - NYC - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2024, 16:00 Uhr

Der Star erzählte, dass sie für den Part der Darstellerin in dem Film vorsprach, „die Rolle jedoch definitiv nicht bekam“.

Natasha Lyonne erzählte, dass sie für Neve Campbells Rolle in ‚Wild Things‘ vorsprach, „die Rolle jedoch definitiv nicht bekam“.

Die ‚Orange Is The New Black‘-Schauspielerin verriet, dass sie für den Film von 1998 vorgesprochen hatte, in dem auch Matt Dillon und Denise Richards zu sehen sind, aber keinen Rückruf bekam.

Lyonne habe später erkannt, dass sie sich geirrt hatte, als sie sich so „wie ein Robert Palmer-Mädchen“ aus dem ‚Addicted To Love‘-Musikvideo des Stars kleidete. Berichten von ‚Variety‘ zufolge sprach Natasha während einer Frage-und-Antwort-Runde in Los Angeles zur Promotion ihres neuen ‚His Three Daughters‘-Films über ihre Erfahrung und erklärte: „Ich bin auf dem richtigen Weg gewesen. Aber ich habe die Rolle definitiv nicht bekommen. Es war nicht das, wonach sie suchten.“ Die Schauspielerin fügte über Campbells Leistung in dem Film hinzu: „Sie ist eindeutig eine wunderbare Schauspielerin und der Film zeigt, was sie kann.“ Natasha verriet zudem, dass sie jahrelang Vorsprechen gehasst habe, bis sie selbst hinter die Kamera trat und erkannte, dass Ablehnung gar nichts „persönliches“ ist: „Ich bin immer wieder am Boden zerstört gewesen. Und auf der anderen Seite entdeckte ich als Produzentin, Regisseurin und Autorin, dass das gar nichts Persönliches ist. Es war die seltsamste Entdeckung – ich hatte buchstäblich 30 Jahre meines Lebens damit verbracht, zu denken, dass ich einfach einen guten Job machen muss.“