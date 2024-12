Stars Nathalie Volk: Emotionales Statement nach Gerüchten um Liebeskrise

Frank Otto - Nathalie Volk - 23.01.2017 Düsseldorf - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2024, 14:00 Uhr

Die Ex-GNTM-Kandidatin hat die Gerüchte über ihr Privatleben satt und meldet sich mit einem Instagram-Statement zu Wort.

Nathalie Volk will die Spekulationen um ihre Beziehung unterbinden.

Das Ex-GNTM-Model ist eigentlich seit vielen Jahren mit dem Versandhaus-Erben Frank Otto liiert. Derzeit studiert die 27-Jährige im australischen Perth und führt eine Fernbeziehung mit ihrem Partner. Dass sich der Unternehmer nun bei einer öffentlichen Veranstaltung mit „Miss Deutschland“ Celina Weil zeigte und sogar mit ihr Händchen hielt, brachte die Gerüchteküche allerdings zum Brodeln.

Laut ‚Bild‘ und ‚t-online‘ meldete sich Nathalie Volk anschließend auf Instagram zu Wort und erklärte vielsagend: „Ich persönlich würde mich niemals absichtlich neben einen vergebenen Mann stellen, erst recht nicht, wenn ich selbst in einer Beziehung bin – so etwas gehört sich für eine respektvolle Frau nicht.“

In einer neuen Instagram-Story teilte die Ex-Dschungelcamperin nun ein langes Statement. „Mein Freund, der seit zehn Jahren mein Leben unterstützt – wie originell, dass genau das immer hervorgehoben wird. Interessant, dass es scheinbar das Einzige ist, worüber gesprochen wird. Aber wisst ihr was? Ich bin trotzdem glücklich!“, schrieb sie.

Die brünette Schönheit fügte hinzu: „Jeder meint, mein Privatleben zu kennen – all die Momente und Erinnerungen aus den letzten zehn Jahren – doch die meisten sehen nur das, was sie sehen wollen, und nicht die Wahrheit.“ Oft werde „voller Neid und Vorurteile“ über sie geredet, klagte Nathalie Volk. Abschließend stellte sie klar: „Es ist mein Leben und ich muss niemandem etwas beweisen. Frank und ich lachen oft am Telefon über all die absurden Spekulationen.“