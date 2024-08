Musik Nelly Furtado: Geplante Las Vegas-Künstlerresidenz mit Timbaland? Nelly Furtado verriet, dass sie über eine Las Vegas-Künstlerresidenz mit ihrem Kollaborateur Timbaland nachdenkt. Die 45-jährige ‚I’m Like A Bird‘-Sängerin würde sich gerne mit dem 52-jährigen Musikproduzenten zusammentun und eine Show über ihre legendäre ‚Loose‘-LP aus den 2000ern planen, die nach ihrer Veröffentlichung 2006 in 10 Ländern die Charts anführte. In einem Gespräch gegenüber dem […]