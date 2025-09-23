Stars Neue Liebe auf der Wiesn: Jannik Kontalis und Bill Kaulitz küssen sich

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 14:00 Uhr

Hat der Tokio-Hotel-Sänger in dem Reality-Star endlich einen treuen Partner gefunden?

Die Gerüchteküche brodelte bereits, nun gibt es Gewissheit: Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) und Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) haben sich geküsst.

Diese Bestätigung gab Jannik selbst gegenüber RTL bekannt. „Ja, klar“, antwortete er auf die Frage des Senders, ob es zwischen ihm und dem Tokio-Hotel-Star zum Kuss gekommen sei. Die beiden Männer waren am 21. September zusammen auf der Wiesn gesichtet worden. Über den gemeinsamen Besuch des Volksfestes verriet Jannik weiter: „Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben.“

Dass der unerfahrene TV-Star ausgerechnet mit Bill Kaulitz das erste Mal das Oktoberfest besuchte, war für ihn erwartungsgemäß ein echtes Glück. Denn immerhin kennt sich der Musiker, der seit vielen Jahren in Los Angeles wohnt, bestens auf der Veranstaltung aus. Dass die zwei Stars sich trotz des Interesses von Fans und Reportern nicht aus der Ruhe bringen ließen, lag offenbar daran, dass Bill und Jannik sich schon länger kennen. „Wir mögen uns. Immer wenn wir uns sehen, haben wir viel Spaß“, verriet der Reality-Darsteller weiter.

Ob aus Bill und Jannik wirklich etwas werden könnte? Bereits im Spätsommer gab es zahlreiche Gerüchte über eine angebliche Beziehung zwischen ihnen, doch dann wurde Jannik mit einer anderen Frau gesichtet und Bill entfolgte ihm auf Instagram. Nun scheint das Drama zwischen den zwei Jungs – wenn es denn überhaupt welches gegeben hatte – aber endlich beendet.