Film Neuer James-Bond-Film: Dreharbeiten sollen ’noch vor Jahresende‘ beginnen

Bang Showbiz | 25.02.2026, 11:00 Uhr

Berichten zufolgen soll der Dreh zu dem neuen 007-Streifen ab dem späten Herbst beginnen.

Die Dreharbeiten zum neuen James-Bond-Film sollen Berichten zufolge noch vor Ende 2026 starten.

Die Zeitung ‚The Sun‘ berichtete, dass die Produktion des bislang unbetitelten 26. 007-Abenteuers – dessen Drehbuch vom ‚Peaky Blinders‘-Schöpfer Steven Knight stammen soll und sich Gerüchten zufolge um die Bedrohung durch künstliche Intelligenz (KI) dreht – „vom späten Herbst bis in den frühen Winter“ beginnen werde. Ein TV-Insider verriet der Zeitung: „Damit fällt nun endgültig der Startschuss für die Frage, wer der neue 007 wird. Die Spekulationen darüber, wer die Walther PPK und die Lizenz zum Töten übernimmt, laufen bereits auf Hochtouren.“

Amazon MGM hat inzwischen die kreative Kontrolle über das James-Bond-Franchise von den langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen. „Die Verbindung mit Prime Video eröffnet die Möglichkeit, dass der Film zeitgleich oder zumindest nahezu gleichzeitig im Kino und beim Streaming erscheint“, fügte der Insider hinzu. „Das wäre das erste Mal in der 64-jährigen Geschichte der Bond-Filme.“

Seit Längerem wird darüber spekuliert, wer die Nachfolge von Daniel Craig antritt, dessen letzter Bond-Auftritt 2021 in ‚Keine Zeit zu Sterben‘ war. Zu den gehandelten Namen zählen unter anderem Jacob Elordi, Henry Cavill und Callum Turner. Auch Damson Idris galt zeitweise als Favorit, dementierte entsprechende Gerüchte jedoch bei den Golden Globe Awards am 11. Januar.

Der ‚F1‘-Darsteller erklärte gegenüber ‚E! News‘: „Das stimmt definitiv nicht, es ist nur ein Gerücht. All diese Rollen sind großartig, und es ist ein schönes Kompliment für einen jungen Künstler, überhaupt damit in Verbindung gebracht zu werden. Vor mir wurden schon viele andere genannt – Idris Elba, mein großer Bruder, und viele weitere.“ Regisseur Denis Villeneuve wird den neuen 007-Streifen inszenieren.