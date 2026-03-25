Stars Niall Horan hat schon jetzt Angst vor Hüftprothesen

Niall Horan - Sir Lucian Grainge 2023 Artist Showcase - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 09:00 Uhr

Niall Horan macht sich Sorgen um seine Gelenke. Er hat Angst , dass er in Zukunft eine Hüftprothese brauchen könnte.

Niall Horan macht sich Sorgen, dass er in Zukunft eine Hüftprothese brauchen könnte.

Der 32-jährige Sänger – der sich 2014 einer rekonstruktiven Knieoperation unterziehen musste – gab zu, dass seine Gelenke bereits in seinen jungen Jahren „kaputtgehen“. Er fürchtet, dass es mit dem Alter nur noch schlimmer wird, weil sowohl sein Vater als auch sein Onkel schon mehr als einmal operiert wurden.

Im Gespräch bei ‚The Zach Sang Show‘ sagte er: „Meine Knie sind im Ar***. Jetzt gehen auch noch die Hüften kaputt. Ich glaube, ich war genetisch vom Tag meiner Geburt an am Ar***.“ Er erzählt weiter, dass sein Vater dieses Jahr bereits 66 Jahre alt wird und ebenfalls kürzlich ein neues Knie bekommen hat. Und damit nicht genug: „Vor 18 Monaten hat er eine Hüfte gemacht bekommen. Jetzt bekommt er schon die nächste Hüfte.“

Als man ihn darauf hinwies, dass sein Vater mehr als doppelt so alt ist wie er, antwortete er: „Ich weiß, aber es war offensichtlich schon angelegt. Mein Onkel hat zwei neue Knie bekommen. Das ist einfach so ein Ding. Ich glaube, ich war vom Tag meiner Geburt an ruiniert.“

Außerdem sprach der Musiker in der Show über seine neue Musik. Die Freundin des früheren One-Direction-Sängers, Amelia Woolley, war für viele Songs auf seinem neuen Album ‚Dinner Party‘ eine „Muse“, verriet er. Und einige der emotionaleren Lieder hätten sie sehr berührt. Niall gab zu: „Sie hat ziemlich viel geweint.“

Der ‚Slow Hands‘-Sänger versucht außerdem aktuell, einen Fan ausfindig zu machen, um ihm einen Songwriting-Credit zu geben, nachdem sein Lied ‚Flowers‘ auf einem Kommentar eines Fans im Internet basiert. Er erklärte: „Es kam von einem Tweet. Ich hatte etwas gepostet und einer der Fans schrieb darunter: ‚Aus deinen Augen könnten Blumen wachsen.‘ Ich fand, das war ein wirklich cooles Konzept, direkt von einem Fan.“ Deshalb versucht Niall jetzt diese Person zu finden: „Weil ich ihr ihren Songwriting-Credit geben muss.“

Niall schwärmte kürzlich auch von der Zufriedenheit, die er mit seiner „unglaublichen“ Freundin Amelia gefunden habe, mit der er seit 2020 zusammen ist. Er sagte ‚GQ Hype‘: „Jemanden zu haben, mit dem man schimpfen kann und der einem zuhört und dem man selbst zuhören kann, ist enorm wichtig. Ich bin froh, dass ich das gefunden habe.“ Amelia sei großartig und habe ihr eigenes Leben: „Ich liebe das Leben, das wir zusammen haben.“