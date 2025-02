Film Nicholas Cage hat Angst, dass sich Schauspieler von KI manipulieren lassen

Nicholas Cage - International Film Festival 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 11:00 Uhr

Nicholas Cage fordert seine Kollegen dazu auf, sich nicht von Künstlicher Intelligenz „manipulieren“ zu lassen.

Der Hollywoodstar trat am Sonntagabend (2. Februar) bei den Saturn Awards in Universal City, Kalifornien auf und wurde im Laufe des Abends mit der Trophäe als bester Schauspieler für seine Rolle in ‚Dream Scenario‘ ausgezeichnet. In seiner Rede bedankte sich Cage zunächst bei Regisseur Kristoffer Borgli und wandte sich dann eine seine Schauspielkollegen im Publikum. „Es gibt eine andere Welt, die mich stört“, erklärte er. „Sie passiert überall um uns herum: die neue KI-Welt. Ich glaube nicht daran, dass Roboter für uns träumen sollten. Roboter können für uns nicht den menschlichen Zustand reflektieren.“

Dass KI seit längerem vermehrt auch zur Nachbearbeitung von Filmen genutzt wird, beispielsweise um Akzente der Schauspieler zu verändern, sieht Cage äußerst kritisch. „Es ist eine Sackgasse, wenn Schauspieler ihre Performances von einem KI-Roboter auch nur ein bisschen manipulieren lassen. Ein Zentimeter wird am Ende eine Meile und die ganze Integrität, Reinheit und Wahrheit der Kunst wird am Ende von finanziellen Interessen abgelöst. Wir dürfen das nicht passieren lassen“, appellierte Cage an seine Hollywoodkollegen.