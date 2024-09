Film Nicholas Galitzine: Er spielt in ‚100 Nights of Hero‘ mit

Nicholas Galitzine - Mary Ellen Matthews for Variety BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 13:45 Uhr

Der Schauspieler hat sich dem Cast des neuen Films angeschlossen.

Nicholas Galitzine hat sich dem Cast von ‚100 Nights of Hero‘ angeschlossen.

Der 29-jährige Schauspieler ist Teil der Besetzung der gleichnamigen Filmadaption von Isabel Greenbergs Graphic Novel, bei der Julia Jackman die Regie übernimmt.

‚100 Nights of Hero‘ ist ein feministisches Märchen, das von ‚Tausendundeine Nacht‘ inspiriert wurde. Die Geschichte dreht sich um zwei Frauen, Cherry und Hero, die ineinander verliebt sind. Cherry ist mit einem Mann namens Jerome verheiratet, der mit seinem Freund Manfred wettet, dass Manfred Cherry innerhalb von 100 Nächten verführen kann. Wenn Manfred Erfolg hat, verspricht Jerome, ihm Cherry zu geben. Cherry ist jedoch nicht an seinen Avancen interessiert und schmiedet einen Plan mit Hero. Nicholas wird in dem kommenden Film, dessen Dreharbeiten in diesem Monat starten, die Rolle des Manfred verkörpern. Galitzine spielte neben Anne Hathaway zuvor in der romantischen Komödie ‚The Idea of You‘ mit und wies die Vergleiche zwischen seinem Boyband-Schwarm Hayes Campbell, der sich in dem Streifen in die 40-jährige alleinerziehende Mutter Solene Marchand (Hathaway) verliebt, und Popstar Harry Styles, zurück.