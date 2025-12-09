Stars Nicholas Hoults ‚furchterregender‘ Hochgeschwindigkeitscrash

Nicholas Hoult attends the Warner Bros. Pictures Presentation at 2025 CinemaCon - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 09:00 Uhr

Nicholas Hoult hatte einen 'furchterregenden' Hochgeschwindigkeitscrash.

Nicholas Hoult war in diesem Jahr in einen „furchterregenden“ Rennwagenunfall verwickelt.

Der 36-jährige Schauspieler, der mit seiner Frau Bryana Holly zwei Kinder hat, fuhr zum Zeitpunkt des Vorfalls einen Ferrari auf dem Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida, was seine Familie zutiefst erschreckte. Laut der ‚Daily Mail‘ sagte Nicholas am Montag (08. Dezember) beim Red Sea Film Festival in Dschidda, Saudi-Arabien, zum Publikum: „Ich hatte dieses Jahr meinen ersten Crash in Daytona. Für meine Frau und meine Kinder war es furchterregend. Das war ein merkwürdiges Gefühl, denn während ich über die Strecke schleuderte, dachte ich nur: ‚Oh, so fühlt sich das also an.'“

Nach dem Crash schauten Hoult – der Vater von Sohn Joaquin (7) und eines zweiten Kindes ist, das 2022 geboren wurde – und sein Sohn den Film ‚F1‘, in dem Brad Pitt den fiktiven Rennfahrer Sonny Hayes spielt. Anschließend versuchten die beiden, Szenen des Films bei einer Go-Kart-Session nachzustellen. ‚Variety‘ zitiert ihn mit den Worten: „Ich habe ihn ein paar Wochen danach zum Go-Kart-Fahren mitgenommen, und gerade als wir zur Tür rausgehen wollten, sagt er: ‚Warte, warte, warte‘, rennt weg und kommt zurück.“ Als Hoult fragte, was los sei, zeigte er ihm zwei Spielkarten. Der Star sagte weiter: „Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber Brad Pitts Charakter hat zwei Spielkarten, seine Glückskarten, wenn er fährt. Also sagte mein Sohn: ‚Oh, ich brauche meine Spielkarten, um wie Brad zu sein.'“