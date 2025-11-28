Stars ‚Nicht mein natürlicher Lebensraum‘: Kylie Minogue kocht an Weihnachten nicht

Bang Showbiz | 28.11.2025

Die Popsängerin will an den Feiertagen nicht in der Küche stehen - das überlässt sie lieber ihren Familienmitgliedern.

Kylie Minogue hat nicht vor, an Weihnachten zu kochen.

Die Pop-Ikone hat ihr neues Festtagsalbum ‚Kylie Christmas (Fully Wrapped)‘ angekündigt, gab jedoch zu, dass sie sich während der Feiertage nicht in die Küche wagt. Gegenüber der Zeitung ‚London Standard‘ offenbarte die 57-Jährige: „Ich habe noch nie einen Truthahn gekocht, obwohl ich schon andere Dinge im Ofen hatte. Aber ich bin kein Naturtalent. Es ist nicht mein natürlicher Lebensraum, nein.“

Die ‚Can’t Get You Out of My Head‘-Sängerin wird Weihnachten dieses Jahr mit ihrer Familie in Australien feiern und das Kochen ihrer Schwester Dannii und ihrem Bruder Brendan überlassen. Kylie erklärte, dass die beiden sehr „präsent“ in der Küche seien. Sie selbst sei als eine Art „Sous-Chefin“ dabei und für alles verfügbar, was anfalle. „Aber alle Familien sind doch so, oder? Man kennt seinen Platz, man bringt das System nicht durcheinander, man bringt das Boot nicht ins Wanken. Wir wollen doch alle einfach nur Weihnachten überstehen!“, scherzte Kylie.

Die Musikerin fügte hinzu, dass alle insgeheim auf den zweiten Weihnachtsfeiertag warten würden. „Dann setzt die Erleichterung ein. Ich meine, wir können einen übrig gebliebenen Schinken gefühlt für Gott weiß wie viele Tage strecken. Aber es gibt so viele Phasen an Weihnachten und ich melde mich lieber fürs Einpacken“, verriet sie.

Ihr neues Album erscheint zehn Jahre nach dem Release von ‚Kylie Christmas‘. Das Projekt sei für die Chartstürmerin eine Art Flucht vor den Sorgen der Welt gewesen. „Du hast dein eigenes Puzzle zu lösen, und es ist etwas, das du schaffen kannst – im Gegensatz zur Welt. Denn die größeren Probleme und die größeren Fragen sind überwältigend – für alle“, schilderte der Star.