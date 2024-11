Musik Nicki Minaj: Neues Album und Tour in 2025?

Nicki Minaj performs during the opening night of her Pink Friday 2 World Tour - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2024, 15:30 Uhr

Die Rapperin plant für kommendes Jahr offenbar eine neue Platte und eine dazugehörige Tournee.

Nicki Minaj fühlt sich bereit für ein neues Album und eine Tournee.

Die 41-jährige Rapperin wird am 13. Dezember eine Deluxe-Version ihres fünften Studioalbums ‚Pink Friday 2 – The Hiatus‘ veröffentlichen. Während einer Fragerunde mit ihren Fans bestätigte Nicki jetzt, dass sie bereits eine neue Platte in Planung habe. Sobald weitere Details dazu bekannt werden, wolle sie ebenfalls eine ausgedehnte Tournee in Angriff nehmen. Auf X, ehemals Twitter, antwortete sie auf die Frage eines neugierigen Fans, ob mit einer weiteren LP aus ihrer Feder zu rechnen sei: „Ja, unser nächstes offizielles Album. Natürlich.“ Später fügte sie an: „Naja, lass mich das klarstellen… ihr werdet 2025 über eine Tour informiert. Mit dem Album. [Das bedeutet] nicht, dass die Tour 2025 startet.“

‚Pink Friday 2‘ wird derweil bereits mit Spannung erwartet und beinhaltet Tracks in Zusammenarbeit mit J. Cole, Drake, Lil Wayne, Future, Lil Uzi Vert, 50 Cent, Monica und Keyshia Cole. Dass sie nach vielen erfolgreichen Jahren weiterhin Musik machen will, liege laut Nicki übrigens ausschließlich an ihren Fans, die sie liebevoll Barbz nennt. Auf X schrieb sie vor einer Weile: „Obwohl Musik meine echte Leidenschaft ist (die größte im Moment), glaube ich, dass der einzige Grund, aus dem ich es immer noch professionell mache, die Barbz sind.“