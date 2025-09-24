Film Nicolas Cage: Erneute Zusammenarbeit mit ‚Con Air’-Regisseur

Nicolas Cage - Newport Beach Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 11:00 Uhr

Nicolas Cage wird sich mit Simon West, dem Regisseur von ‚Con Air‘, wiedervereinigen, um einen neuen Film zu drehen.

Fast drei Jahrzehnte nach ihrem Action-Blockbuster – über einen Gefängnisausbruch während eines Fluges – haben die beiden laut ‚Deadline‘ für den Spionagethriller ‚Fortitude‘ aus dem Zweiten Weltkrieg unterschrieben.

Simon Afram, Produzent von ‚Fortitude‘, sagte in einer Erklärung: „Wir freuen uns sehr, ein so bemerkenswertes Ensemble zusammenzubringen. Ihre Chemie und Tiefe, gepaart mit Wests Regie, machen diese Geschichte zu etwas wirklich Packendem und Unvergesslichem.“ Cage wird neben Sir Ben Kingsley, Ed Skrein, Matthew Goode, Alice Eve, Michael Sheen und Lukas Haas in dem Film mitspielen.

Der Film erzählt die Geschichte der realen Operation ‚Fortitude‘, bei der eine Reihe von Täuschungsmanövern eingesetzt wurden, um die Geheimdienstmitarbeiter der Nazis zu täuschen und die Aufmerksamkeit vor der Landung in der Normandie 1944 von den Stränden Frankreichs abzulenken. Die Handlung soll sich auf die Geschichte der britischen Armeeoffiziere Dudley Clarke und Thomas Argyll „Tar“ Robertson konzentrieren.

Cage und West arbeiteten zuvor bereits 2012 in dem Film ‚Stolen‘ zusammen, in dem der Schauspieler einen Dieb spielte, der in eine millionenschwere Erpressungsaffäre verwickelt wird