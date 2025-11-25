Stars Nicole Kidman bleibt stark

Nicole Kidman at Chanel Front Row at Paris Fashion Week - Avalon - October 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 09:00 Uhr

Nicole Kidman bleibt trotz ihrer Trennung von Keith Urban stark.

Am 29. September wurde bestätigt, dass sich die 58-jährige Schauspielerin und der 57-jährige Country-Sänger nach 19 Jahren Ehe getrennt hatten. Am nächsten Tag berichtete ‚People‘, dass Nicole nach fast 20 gemeinsamen Jahren die Scheidung eingereicht hatte.

Ariana Grande (32) fragte Kidman in einem Gespräch für das Magazin ‚Interview‘ – das am 19. Oktober stattfand – wie es ihr gehe, worauf die aus ‚Babygirl‘-Schauspielerin antwortete: „Ich halte durch.“ Kidman und Urban lebten laut ‚E! News‘ „seit Beginn des Sommers“ getrennt. An anderer Stelle in ihrem Interview mit Grande, das am Montag (24. November) veröffentlicht wurde, verriet Kidman, dass sie während der Dreharbeiten zu ‚Practical Magic 2‘ in London im Sommer viel Unterstützung von ihren Co-Stars erhalten habe. Kidman sagte: ‚Ich produziere und spiele gerade in einer Serie namens Lioness mit, aber wir haben im Sommer in London die Fortsetzung von ‚Practical Magic gedreht‘, was sehr viel Spaß gemacht hat. Sandy Bullock und ich, dann Joey King und Maisie [Williams] – wir hatten eine unglaubliche Besetzung. Oft habe ich beim Drehen keinen Spaß, weil es eher …“ Grande warf ein: „Emotional anstrengend.“ Nicole antwortete: „Ja. Aber ich habe eine so starke Beziehung zu all diesen Frauen, dass ich mich beschützt und geliebt fühlte. Es war einfach sehr, sehr sicher.“