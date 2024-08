Stars Nicole Kidman: Das ist ihr Ehe-Geheimnis

Keith Urban and Nicole Kidman - April 2024 - 49th AFI Life Achievement Award Gala - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2024, 16:43 Uhr

Die Schauspielerin plaudert über ihre glückliche Ehe mit Keith Urban.

Nicole Kidman glaubt, dass Kompromisse der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe sind.

Die US-Schauspielerin ist seit 2006 mit Country-Sänger Keith Urban verheiratet und verrät nun ihren Top-Beziehungsratschlag. Im Gespräch mit Victoria Beckham für die Zeitschrift ‚Vogue Australia‘ sagt Nicole: „Der beste Rat, den ich bekommen habe, war, dass es das Individuum gibt – also das Ich und das Du – und es gibt das Wir. Und das seid nur ihr. Niemand sonst hat das, was ihr beide erschaffen habt, oder was Keith und ich erschaffen haben. Jedes verheiratete Paar, das zusammen ist, jeder Mensch, der sich entschieden hat, in einer Beziehung zusammen zu sein, wir erschaffen das, also entscheiden wir, was das ist.“

Nicole, die von 1990 bis 2001 mit Hollywood-Star Tom Cruise verheiratet war, glaubt, dass jede erfolgreiche Ehe ein gewisses Maß an Kompromissen erfordert. Die preisgekrönte Schauspielerin erzählt: „Es geht immer um Versuch und Irrtum, und manchmal ist es unausgewogen, und dann kommt es wieder ins Gleichgewicht… Wir sind nicht schadenfroh. Die Leute fragen immer: ‚Was ist euer Rat für die Ehe?‘ Wir haben keinen! Jeder macht sein eigenes Ding und schafft es. Ich bin nicht irgendein Beziehungsguru. Ich versuche nur, meinen eigenen Weg zu finden.“

Die 57-Jährige enthüllt, dass ihr Mann ein stabiler Einfluss in ihrem Leben ist. Keith habe ihr geholfen, besser mit ihrem Ruhm umzugehen. „Es ist eine so instabile Branche und er ist mein Trost. Jeden Tag stehen wir morgens auf und gehen spazieren – und wir halten Händchen. Wir lieben es, Händchen zu halten“, plaudert die Hollywood-Darstellerin aus.