Stars Nicole Kidman: Rolle im Erotikthriller ‚Babygirl‘

49th AFI Lifetime Achievement Award Gala Tribute Celebrating Nicole Kidman - Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 18:00 Uhr

Nicole Kidman sprach darüber, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie den „Mut“ hat, sich ‚Babygirl‘ bei den Filmfestspielen von Venedig anzuschauen.

Die 57-jährige Schauspielerin verkörpert in dem neuen Erotikthriller eine hochrangige Geschäftsführerin, wobei Nicole jedoch zögert, sich den Film bei der Premiere in Venedig anzusehen.

Die Oscar-Preisträgerin, die in dem Streifen an der Seite von Harris Dickinson, Sophie Wilde und Antonio Banderas zu sehen ist, erklärte in einem Interview gegenüber dem ‚Vanity Fair‘-Magazin: „Irgendetwas in mir sagt: ‚Okay, das ist für die große Leinwand gemacht worden und um mit Leuten angesehen zu werden.‘ Ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel Mut habe.“ Nicole fügte hinzu, dass ‚Babygirl‘ der „freizügigste“ Film ihrer Karriere sei. Die Darstellerin fügte hinzu: „Ich habe einige Filme gedreht, die ziemlich freizügig sind, aber nicht so wie dieser.“ Kidman sei besonders nervös wegen der Sexszenen in dem kommenden Film und erklärte: „Es ist so, als würde ich mir denken: ‚Meine Güte, ich mache das und jetzt wird es tatsächlich von der ganzen Welt gesehen.‘ Das ist ein sehr komisches Gefühl.“ Am Anfang des Jahres spielte Nicole in ‚A Family Affair‘ Zac Efrons Geliebte und die Schauspielerin enthüllte zuvor, dass sie das Drehbuch überzeugte.