Stars Nicole Kidman: Zieht sie zurück nach Australien?

Nicole Kidman at the Met Gala in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2024, 15:30 Uhr

Die Schauspielerin denkt offenbar darüber nach, zurück nach Down Under zu ziehen.

Nicole Kidman zieht eine Rückkehr in ihr Heimatland Australien in Betracht.

Die Hollywood-Schauspielerin, die in Hawaii zur Welt kam und in Down Under aufwuchs, verbrachte die letzten Jahre größtenteils in Nashville, Tennessee, wo sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Keith Urban und den zwei Töchtern des Paares lebt. Neuen Berichten zufolge soll Nicole jedoch seit längerem über einen Umzug auf die Südhalbkugel nachdenken. Auslöser ihres verstärkten Heimwehs sei unter anderem der Tod von Nicoles Mutter Janelle im vergangenen September gewesen.

Ein Insider verriet dazu im Gespräch mit dem Magazin ‚Woman’s Day‘: „Nicole und Keith haben ihr schlimmstes Jahr überhaupt erlebt, sie haben kaum Zeit miteinander verbracht und sie war während der erschütterndsten Zeiten ihres Lebens auf sich allein gestellt. Nicole sieht immer noch so großartig wie früher aus, aber sie hat so viel durchgemacht und sie scheint ihre Trauer zu verarbeiten, indem sie sich in die Arbeit stürzt. Es gibt Zeiten, in denen sie mehr im Flugzeug als in einem Bett schläft. Alle machen sich Sorgen um sie.“ Die Nachricht über den Tod ihrer Mutter erreichte Nicole, als sie gerade ihren neuesten Film ‚Babygirl‘ bei den Filmfestspielen in Venedig vorstellte. Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ gab sie kurze Zeit später preis: „Es ist ein harter Weg, aber ich halte durch. Ich wünschte, dass meine Mama hier wäre. Das kann ich ganz klar sagen. Mit der Arbeit ist alles großartig, aber ich wünschte, dass meine Mama hier wäre.“