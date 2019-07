Nikeata Thompson topfit: Das steckt dahinter!

Sonntag, 21. Juli 2019 16:50 Uhr

Nikeata Thompson (38) gehört zu den bekanntesten Choreographen und Tänzer Deutschlands. Trotz ihren 38 Jahren ist die gebürtige Britin nach wie vor in einer Topform. Gegenüber klatsch-tratsch.de verriet sie nun ihr Erfolgsgeheimnis.

Tänzerin, Schauspielerin, Moderatorin. Die Britin mit jamaikanischen Wurzeln ist ein echtes Allround-Talent. Darüber hinaus war die Tänzerin bereits als Jury-Mitglied in der Casting-Show “Got to Dance” sowie als Choreo-Trainerin bei “Germanys Next Topmodel” zu sehen. Während andere Frauen die auf die 40 zugehen häufig mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben ist die 38-jährige noch topfit.

Doch wie sie nun gegenüber Klatsch-Tratsch.de zugab ist das alles andere als die Regel. “Ich habe einen Jojo-Effekt von neun Kilo. Im Sommer achte ich aber immer mehr auf mein Gewicht, da ich mich da mehr zeige”, so die Tänzerin. Allerdings trainiert die ehemalige Sportlerin auch hart für ihren Body: “Bis ich 19 war, war ich früher Leistungssportlerin. Ich bin es gewohnt viel zu trainieren”, so Thompson weiter.

Keine Size Zero, eine Number One

Ganz ohne Kalorien-Sünden geht es aber auch bei Nikeata Thompson nicht. “Abends esse ich gerne Kessel-Chips oder „Rocher“ um runter zu kommen”, gestand die Moderatorin der Hype-Awards. “Ich bin schließlich keine Size Zero, ich bin eine Number One”, so Nikeata weiter. Man muss sich eben auch mal was gönnen.