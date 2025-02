Stars Nikki Glaser: „Ich würde Taylor Swift bei einer Veranstaltung nicht ansprechen“

Bang Showbiz | 25.02.2025, 09:00 Uhr

Nikki Glaser würde Taylor Swift niemals auf einer Veranstaltung ansprechen.

Die 40-jährige Komikerin ist ein großer Fan der Sängerin, aber Nikki – die Taylor kürzlich bei den Grammy Awards gesehen hat – möchte nicht, dass sie sich unwohl fühlt.

Während eines Auftritts im ‚Armchair Expert‘-Podcast erzählte Nikki: „Jeder will ein Stück. Ich werde nie diejenige sein, die sagt: ‚Entschuldigen Sie‘. Es ist fast schon unhöflich, was ich mache, wenn ich im selben Raum wie Taylor Swift bin, denn ich schaue nicht einmal in ihre Richtung. Es braucht schon [ihr Klopfen auf die Schulter].“ Nikkis Freunde haben sie sogar dazu ermutigt, auf Taylor zuzugehen. Aber die Komikerin hat nicht die Absicht, ihre Einstellung zu ändern. Sie fügte hinzu: „Und natürlich würde sie so nett sein. Ich weiß genau, wie es ablaufen würde. Aber ich möchte nicht jemandem die Energie wegnehmen, [wenn] ich verlange, dass er seine Energie in großartige Musik steckt. Ich möchte nicht, dass sie einen weniger tollen Song macht, weil sie so sein musste wie ‚Schön dich kennenzulernen‘ und mich umarmen musste, während ich weine.“

Nikki moderierte die Golden Globes im Januar, doch die Komikerin ist sich nicht sicher, ob sie in diese Rolle zurückkehren wird. Der Stand-up-Star, der die erste weibliche Solomoderatorin in der Geschichte der Golden Globes war, erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Ich sehe ständig Schlagzeilen, die besagen: ‚Sie hat einen Vertrag für drei weitere [Golden Globes-Verleihungen].‘ Ich habe von diesem [Angebot] noch nichts gehört.“