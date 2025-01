Musik Nine Inch Nails: Neue Tour

Atticus Ross and Trent Reznor - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 11:00 Uhr

Nine Inch Nails werden 2025 auf Tournee gehen, doch aufgrund der Waldbrände in Los Angeles wurde die offizielle Ankündigung verschoben.

Die ,Closer‘-Rocker – bestehend aus Trent Reznor und Atticus Ross sowie weiteren Tourmusikern – haben reagiert, nachdem kürzlich durchgesickerte Tourankündigungen im Internet aufgetaucht waren, und eine Live-Tour ist geplant.

In einem Instagram-Statement erklärten sie: „Da einige Daten und Informationen über unsere Welttournee durchgesickert sind, bestätigen wir, dass wir tatsächlich auf Tournee gehen werden und werden bald weitere Details bekannt geben. Wir beobachten alle die Verwüstung, die sich in Kalifornien abspielt, und haben unsere Ankündigung pausiert, während die Leute versuchen, mit all dem umzugehen, was gerade passiert.“

Die Tournee wird die erste seit 2022 sein. Letzten Monat bestätigte Frontmann Trent, dass sie als Gruppe an neuem Material arbeiten, nachdem sie in den letzten Jahren an Soundtracks für Filme wie ,The Social Network‘, ,Soul‘ und ,Challengers‘ gearbeitet haben. Im Gespräch mit ,The Hollywood Reporter’ sagte Trent: „Wir nehmen die Inspirationen, die wir gesammelt haben, und lassen sie in ein Nine Inch Nails-Projekt einfließen, an dem wir gerade arbeiten. Wir sind bereit, wieder das Steuer in die Hand zu nehmen.“