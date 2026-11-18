Musik Noah Kahan reagiert enttäuscht auf Grammy-Absage: ‚Ich fühlte mich besch***en‘

Noah Kahan - BST Hyde Pakr 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 11:00 Uhr

Noah Kahan reagiert enttäuscht auf Grammy-Absage.

Noah Kahan hat die Enttäuschung über seine ausbleibenden Grammy-Nominierungen offen angesprochen.

Obwohl der Sänger mit seinem vierten Album ‚The Great Divide‘ große kommerzielle Erfolge feiert, blieb er bei der Bekanntgabe der Kandidaten am Montag (16. November) in den wichtigsten Kategorien unberücksichtigt. Lediglich in der Sparte Best Contemporary Folk Album darf er sich mit ‚The Great Divide: The Last Of The Bugs‘ Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen.

Bei seinem Konzert in London am Dienstag (17. November) wandte sich der 29-Jährige direkt an sein Publikum. Er wolle über etwas sprechen, das eigentlich nicht so wichtig sein sollte, ihn aber dennoch stärker beschäftige, als ihm lieb sei. „Ich habe angefangen, mir über etwas Gedanken zu machen, das ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Ich glaube, jeder kennt so etwas aus seinem eigenen Leben“, erklärte Kahan. In einem von Fans auf X veröffentlichten Video schilderte er seine Gefühle. „Ich fühlte mich besch***en. Und ich bin froh darüber, dass es mir so geht, denn es bedeutet, dass mir etwas wichtig war und ich mir erlaubt habe, daran zu glauben“, sagte der Musiker.

Kahan räumte ein, dass ihm Anerkennung von außen durchaus etwas bedeute. Gleichzeitig sei ihm bewusst, dass es nicht gesund sei, den eigenen Wert davon abhängig zu machen. Er habe sich ohnehin nie wirklich so gefühlt, als hätte er seinen bisherigen Erfolg verdient. Eine solche Einstellung sei jedoch keine gute Grundlage für ein erfülltes Leben. Aus der Enttäuschung wolle er deshalb eine wichtige Erkenntnis mitnehmen. „Ich bin froh, dass ich nicht genau das bekommen habe, was ich mir vorgestellt hatte. Denn dadurch muss ich mich daran erinnern, woher mein Selbstwertgefühl kommen sollte: aus mir selbst“, erklärte er seinem Publikum. Erst als er gesehen habe, wie viele Menschen zu seinem Auftritt gekommen waren, habe sich seine Perspektive wieder verändert. „So ist das Leben. Man muss einfach weitermachen. Also lasst uns heute Abend gemeinsam nach vorne schauen und glücklich darüber sein, genau dort zu sein, wo wir gerade sind“, appellierte er an die Konzertbesucher.

Auch im Internet äußerte sich der Sänger zu der Enttäuschung. Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Nominierungen hatte er auf X zunächst knapp geschrieben: „Das Leben geht weiter.“ Einen Tag später bedankte er sich ausführlicher bei seinen Fans und gratulierte allen Nominierten. Sie hätten die Anerkennung verdient, betonte er. Als ein Fan erklärte, wie stolz die Anhänger auf ihn und seine Musik seien, antwortete Kahan, dass genau diese Unterstützung für ihn am wichtigsten sei. Er habe sich kurz von seinen Gefühlen überwältigen lassen, doch niemand habe im Leben Anspruch auf bestimmte Auszeichnungen. Schließlich gebe es noch immer zahlreiche Menschen, für die er seine Songs spielen könne. „Ich liebe euch so sehr“, schrieb er.