Musik Noel Gallagher will mit Oasis den nächsten ‚James Bond‘-Titelsong aufnehmen

Liam and Noel Gallagher - July 2025 - Avalon - Oasis Heaton Park Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 14:00 Uhr

Der britische Rocker würde gerne Musik für den neuen 007-Streifen schreiben.

Noel Gallagher würde es als „Ehre“ empfinden, mit Oasis den nächsten ‚James Bond‘-Song aufzunehmen.

Die britischen Rocker – die im vergangenen Jahr mit der ‚Oasis Live ’25 Tour‘ unterwegs waren – wurden zuletzt ins Gespräch gebracht, um den Titelsong für den nächsten 007-Film zu schreiben. Noel räumte jedoch ein, dass sie bisher nichts von den Bond-Verantwortlichen bei Amazon MGM Studios gehört haben.

Bei einem Auftritt auf ‚Talksport‘ wurde der Musiker auf die Gerüchte angesprochen, worauf er antwortete: „Dieses James Bond-Ding? Was, Oasis? Nein.“ Auf die Frage, ob er daran interessiert wäre, einen Bond-Titelsong aufzunehmen, sagte Noel: „Dass Oasis das macht? Absolut. Natürlich. Es wäre eine absolute Ehre, und ich finde, solche Dinge sollten von Briten gemacht werden, nicht von Amis.“

Als er gefragt wurde, ob die Bond-Verantwortlichen bereits Kontakt aufgenommen hätten, antwortete der Sänger allerdings: „Nein, nein, nein.“ Noel scherzte weiter: „Ich würde einen Bösewicht spielen. Einen Mancunian-Bösewicht.“

Die Zeitung ‚The Sun‘ berichtete zuvor, dass die Bond-Verantwortlichen daran interessiert seien, Oasis für den Titelsong des nächsten Films zu gewinnen. „Die 007-Filme sind eines der großen britischen Franchises. Und wer wäre besser geeignet, den Titelsong zu spielen als eine der größten britischen Bands aller Zeiten?“, offenbarte ein Insider. „Liams Selbstbewusstsein und Noels hymnische Musik wären perfekt, um den neuen Film zu untermalen.“