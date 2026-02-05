Musik Noel Gallagher wird bei BRIT Awards 2026 als Songwriter des Jahres geehrt

Noel Gallagher - Heritage Live Concert Series 2022 Kenwood House London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 11:00 Uhr

Noel Gallagher wird bei den BRIT Awards 2026 mit dem prestigeträchtigen Preis als „Songwriter des Jahres“ ausgezeichnet.

Der ehemalige Oasis-Gitarrist und Hauptsongwriter der Band soll die Ehrung am 28. Februar in der Co-op Live Arena in Manchester entgegennehmen – nur wenige Monate nach dem Abschluss der viel beachteten Oasis-Comebacktour.

Stacey Tang, Vorsitzende des BRIT-Awards-Komitees und Co-Präsidentin von RCA Records UK, würdigte Gallagher in einer offiziellen Mitteilung mit deutlichen Worten. Sie erklärte: „Seit mehr als drei Jahrzehnten schreibt Noel Songs, die Teil unserer gemeinsamen Geschichte geworden sind – mutig, brillant und immer unverwechselbar.“ Seine Songs hätten Erinnerungen für mehrere Generationen geprägt und den Geist britischer Musik weltweit definiert. Die Auszeichnung ehre „ein bemerkenswertes Werk und eine kreative Kraft, die Künstler und Fans weltweit weiterhin verbindet und inspiriert“.

Gallagher war als kreativer Kopf von Oasis für zahlreiche der erfolgreichsten britischen Songs der 1990er und 2000er Jahre verantwortlich. Titel wie ‚Wonderwall‘, ‚Champagne Supernova‘, ‚Don’t Look Back in Anger‘ oder ‚Live Forever‘ gelten bis heute als Meilensteine der britischen Pop- und Rockgeschichte. Die Songs prägten nicht nur die Britpop-Ära, sondern sind bis heute feste Bestandteile von Radiosendern und Konzertsetlists weltweit.

Die Ehrung bei den BRIT Awards reiht sich in eine lange Liste von Auszeichnungen für Gallaghers Songwriting ein. Bereits 2013 erhielt er bei den Ivor Novello Awards den Preis für eine herausragende Song-Sammlung. Mit Oasis gewann er zudem zahlreiche BRIT Awards, darunter mehrfach „Beste britische Gruppe“, „Album des Jahres“ sowie den Preis für den herausragenden Beitrag zur Musik.

Die BRIT Awards 2026 werden erstmals in ihrer fast 50-jährigen Geschichte außerhalb Londons ausgetragen. Die Verleihung in Manchester gilt als symbolträchtiger Schritt, da die Stadt eine zentrale Rolle in der Geschichte von Oasis und der britischen Musikszene spielt. Comedian Jack Whitehall wird die Show moderieren, die live auf ITV und ITVX übertragen wird.