Musik Oasis: Ankündigung ihrer Comeback-Tournee

Oasis - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 14:15 Uhr

Oasis kündigten ihre erste Tournee in Großbritannien und Irland seit 16 Jahren an.

Die ‚Don’t Look Back In Anger‘-Britpop-Legenden hatten sich im Jahr 2009 getrennt, nachdem Liam und Noel Gallagher die Tournee abbrachen, aber jetzt posierten die Brüder für ihr erstes gemeinsames Foto seit über einem Jahrzehnt, um ihre Reunion-Konzerte zu bestätigen.

Die Tournee der Band wird am 4. Juli mit aufeinanderfolgenden Nächten im Principality Stadium in Cardiff starten, bevor sie vier Shows in ihrer Heimatstadt im Heaton Park in Manchester spielen. Die Musiker werden danach ins Wembley-Stadion in London und zwei Nächte im Scottish Gas Murrayfield Stadium in Edinburgh auftreten, bevor sie die Tournee im Croke Park in Dublin beenden. Die Band verkündete in einem Statement: „Die Waffen sind verstummt. Die Sterne stehen richtig. Das große Warten hat ein Ende. Kommen Sie und sehen Sie. Es wird nicht im Fernsehen übertragen.“ Tickets für die kommenden Shows in Großbritannien sind ab Samstag, 31. August, 8:00 Uhr über Seetickets, Ticketmaster und Gigsandtour.com erhältlich. Tickets für Dublin werden eine Stunde früher bei Ticketmaster erhältlich sein. Zuvor hatte es seit Jahren Spekulationen und Hoffnungen auf eine Reunion der Musiker gegeben, wobei Liam den Fans während seines Auftritts beim Reading Festival am Sonntag (25. August) neue Hoffnungen auf eine Reunion der Stars machte. Bevor der Sänger den Song ‚Half The World Away‘ sang, verriet er gegenüber dem Publikum: „Ich möchte dieses Lied Noel Gallagher widmen.“