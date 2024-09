Musik Oasis: Sie könnten 2026 in Knebworth spielen

Bang Showbiz | 11.09.2024, 10:00 Uhr

Oasis soll eine Rückkehr nach Knebworth im Jahr 2026 anstreben.

Falls Noel und Liam Gallagher ihre langersehnte Reunion-Tour 2025 im nächsten Sommer ohne Rangeleien überstehen, könnten sie in Erwägung ziehen, ihre epocheprägenden Shows von 1996 im Hertfordshire Park in Knebworth noch einmal zu wiederholen. Damals spielten die ‚Supersonic‘-Hitmacher an zwei Abenden vor 250.000 Fans. Erst kürzlich legten die berühmten Musiker-Brüder ihre Differenzen beiseite, um die ‚Oasis Live ’25 Tour‘ anzukündigen – Fans haben also Hoffnung.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Eine Rückkehr nach Knebworth klingt wie ein Wunschtraum, aber es ist jetzt etwas, das von Noel und Liam in Betracht gezogen wird. Sie sind voll und ganz auf ihr Comeback im nächsten Jahr eingestellt und wollen erst einmal sehen, wie sie harmonieren, bevor sie diese Idee in die Tat umsetzen. Noel und Liam wissen, dass es ikonisch wäre, nach Knebworth zurückzukehren, und angesichts der massiven Nachfrage nach Tickets für die Reunion-Tour wissen sie, dass es sich verkaufen würde.“

Sollten sie sich auf Knebworth einigen, haben sie die Chance, den Rekord ihres Rivalen Robbie Williams zu brechen, nachdem seine drei ausverkauften Shows im Jahr 2003 ihren Besucherrekord für den Veranstaltungsort übertrumpft haben. Der Insider fügte hinzu: „Und natürlich macht die Aussicht, Robbies Rekord zu brechen, die Idee noch attraktiver. Es gibt eine Hassliebe zwischen den dreien, aber Noel und Liam wissen, dass es brillant wäre, wenn sie Robbies Krone ein letztes Mal klauen könnten.“

Henry Lytton Cobbolde, dem das stattliche Anwesen Knebworth House auf dem Anwesen gehört, ist für die Rückkehr der Britpop-Legenden bereit. Er sagte: „Das ist es, was die Leute wollen, und sie scheinen ziemlich gut darin zu sein, das zu tun, was die Leute wollen. Es wäre eine großartige Möglichkeit, die beste Party aller Partys zu feiern.“