Stars Oprah Winfrey: Mit 70 geht es ihr so gut wie nie

Bang Showbiz | 21.08.2024, 11:01 Uhr

Die Talkshow-Ikone hat kein Problem mit dem Älterwerden.

Oprah Winfrey fühlt sich seit ihrem 70. Geburtstag „stärker“ und „lebendiger“.

Die Talkshow-Moderatorin feierte den Meilenstein im Januar und verrät nun, dass sie eine neue Sicht auf das Leben entwickelt hat. Bei einem Auftritt in der ‚Today‘-Show erzählt sie: „Es gibt ein Gefühl des Wissens, dass nicht mehr so viel Zeit übrig ist, und ich bin mit diesem Wissen im Reinen. Ich habe ein Gefühl der Dringlichkeit, gut zu leben.“

Oprah unterzog sich 2021 einer Knieoperation, die einen Wendepunkt in ihrem Leben darstellte. „Ich wurde immer schwächer, bis zu dem Punkt, an dem es schwer war, auch nur zwei Stufen hinunterzugehen, um ins Auto zu steigen“, enthüllt sie. „Ihr kennt diese Schmerzen. Als ich schließlich zum Kniearzt ging, fragte ich: ‚Ich weiß nicht, ist es an der Zeit?‘ Er sagte: ‚Es ist an der Zeit, wenn Sie weiterlaufen wollen. Sie laufen gerne? Es ist an der Zeit.’“

Die Unternehmerin gesteht, dass die Operation ihr Leben verändert habe, auch wenn sie erst „eingeschüchtert“ war. „Es war das Beste, was ich je getan habe“, offenbart sie. „Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich eine neue Möglichkeit hatte, in meinem Körper zu leben, wie ich es jahrelang nicht konnte, weil ich übergewichtig war und mein Übergewicht die Knie noch schlimmer machte.“

Mittlerweile fühlt sich Oprah so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die TV-Ikone, die 25 Jahre lang die ‚Oprah Winfrey Show‘ moderierte, erklärt: „Ich glaube, ich bin gerade in eine Form von mir selbst hineingewachsen, die weiser ist, die sicherlich stärker ist, die lebendiger und bewusster ist, als ich es jemals war.“