Film Oscar-Befürchtungen: Große Angst wegen möglicher iranischer Drohnenangriffe

Conan O'Brien - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 11:00 Uhr

Die Oscars stehen im Mittelpunkt von Befürchtungen wegen möglicher iranischer Drohnenangriffe.

Die Organisatoren der Veranstaltung gaben bekannt, dass die Sicherheitsvorkehrungen für die Zeremonie sehr streng sein werden, nachdem Berichte über eine FBI-Warnung aufgetaucht sind, die vor einem möglichen Vergeltungs-Drohnenangriff auf die US-Westküste warnt. Die 98. Verleihung der Filmpreise soll wie gewohnt im Dolby Theatre stattfinden. Die Veranstaltung wird weltweit in mehr als 200 Regionen übertragen. Moderator der Show wird der 61-jährige Conan O’Brien sein. Die Zeremonie wird live auf ABC ausgestrahlt und auf Hulu gestreamt.

Die Vorbereitungen für die Show liefen bereits Anfang der Woche, als der rote Teppich ausgerollt wurde und Medienvertreter sich vor der Liveübertragung versammelten. Der verstärkte Sicherheitsfokus folgt auf Berichte, dass das FBI Strafverfolgungsbehörden in ganz Kalifornien vor einem möglichen Vergeltungs-Drohnenangriff durch Iran gewarnt habe – als Reaktion auf amerikanische Militäraktionen. Dies geht aus einer Warnmeldung hervor, über die ABC News berichtete. Vertreter des Sheriff Departments von Los Angeles County lehnten es ab, sich direkt zu dem Memo zu äußern, bestätigten jedoch gegenüber der ‚Los Angeles Times‘, dass erhöhte Wachsamkeit herrsche.

Raj Kapoor, ausführender Produzent der Oscars, ging während einer Pressekonferenz mit dem Kreativteam der Preisverleihung auf Fragen zur Sicherheit ein. Er sagte: „Ich habe das Gefühl, dass wir bei dieser Show in allen Bereichen eines der besten Teams der Branche haben – und dazu gehört auch unser Sicherheitsteam.“ Kapoor fügte hinzu: „Natürlich beobachten wir jedes Jahr, was weltweit passiert. Wir werden vom FBI und vom LAPD unterstützt, und es handelt sich um eine enge Zusammenarbeit.“ Der Produzent sprach auch über die Verantwortung, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, die an der Zeremonie teilnehmen oder sie verfolgen. Er erklärte: „Diese Show muss wie ein Uhrwerk laufen.“

Laut ‚Variety‘ berichteten Insider vor Ort beim Ausrollen des roten Teppichs, dass die Sicherheitsmaßnahmen zwar verstärkt worden seien, jedoch nicht besonders auffällig erschienen. Vor der Zeremonie soll außerdem ein Rundgang über den roten Teppich stattfinden, an dem PR-Vertreter von Schauspielern sowie Vertreter der Filmstudios teilnehmen. Die 98. Oscar-Verleihung wird in Deutschland am Montagmorgen, den 16. März, zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens zu sehen sein. Das offizielle Red-Carpet-Programm beginnt bereits vor der eigentlichen Preisverleihung.