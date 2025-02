Stars Ozzy Osbourne: „Ehrliche“ Dokumentation über gesundheitliche Probleme

Bang Showbiz | 26.02.2025, 09:00 Uhr

Paramount produziert einen neuen Dokumentarfilm über den Black Sabbath-Rocker mit dem Titel 'No Escape From Now'.

Die neue Doku von Ozzy Osbourne ist ein „ehrlicher“ Bericht über seine gesundheitlichen Probleme.

Der 76-jährige Musikstar steht im Mittelpunkt einer neuen Paramount-Dokumentation mit dem Titel ‚No Escape From Now‘. Seine Frau Sharon Osbourne enthüllt, dass der Film einen offenen Einblick in die Probleme des Rockers bieten wird.

„Dieser Film ist eine ehrliche Darstellung dessen, was Ozzy in den letzten Jahren widerfahren ist. Er zeigt, wie schwer die Dinge für ihn waren und welchen Mut er bewiesen hat, während er mit einer Reihe von ernsten gesundheitlichen Problemen, einschließlich Parkinson, zu kämpfen hatte“, schildert die 72-Jährige. „Es geht um die Realität seines jetzigen Lebens.“

Sharon fügt hinzu: „Wir haben mit einem Produktionsteam zusammengearbeitet, dem wir vertrauen, und haben ihm die Freiheit gegeben, die Geschichte offen zu erzählen. Wir hoffen, dass diese Geschichte Menschen inspirieren wird, die mit ähnlichen Problemen wie Ozzy konfrontiert sind.“

Bei dem Black Sabbath-Star wurde im Februar 2019 Parkinson diagnostiziert. Ozzy glaubt, dass die Musik ihm geholfen hat, besser mit seinen Problemen klarzukommen. In einem Statement erklärt er: „Die letzten sechs Jahre waren eine der schlimmsten Zeiten, die ich je erlebt habe. Es gab Zeiten, in denen ich dachte, ich sei am Ende. Aber Musik zu machen und zwei Alben aufzunehmen, hat mich gerettet. Ohne Musik wäre ich verrückt geworden.“

Ozzy verrät, dass sein bevorstehendes Black Sabbath-Konzert in Birmingham eine emotionale Erfahrung sein wird. Der Musiker – der auch an einer durch das Rauchen verursachten Lungenkrankheit namens Emphysem leidet – erzählt: „Meine Fans haben mich so viele Jahre lang unterstützt und ich möchte mich wirklich bei ihnen bedanken und mich angemessen von ihnen verabschieden. Darum geht es bei der Show im Villa Park.“