Stars Ozzy Osbourne über ADHS: ‚Ich habe das richtig schlimm‘

Ozzy Osbourne - Rock and Roll hall of Fame 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2025, 11:00 Uhr

Der Black Sabbath-Musiker hat vor dem geplanten Konzert in Birmingham mit seinen Nerven zu kämpfen.

Ozzy Osbourne gesteht im Vorfeld seines geplanten Konzerts, dass sein Kopf wegen ADHS „verrückt ist“.

Der 76-jährige Rocker wird am 5. Juli in Birmingham wieder mit Black Sabbath auf der Bühne stehen – ein Auftritt, der als sein letztes Konzert angekündigt wurde, nachdem er in den vergangenen Jahren mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Nun hat Ozzy offen über die Auswirkungen der Vorbereitung auf diesen Auftritt gesprochen. In seinem Podcast ‚Ozzy Speaks‘ auf ‚SiriusXM‘ offenbarte er: „Alles, was ich sagen kann, ist: Ich gebe 120 Prozent. Wenn mein Gott will, dass ich die Show mache, dann werde ich sie machen.“

Der Auftritt im Villa Park wird Ozzys erstes Live-Konzert seit 2018 sein und folgt auf eine Reihe gesundheitlicher Rückschläge – darunter seine Parkinson-Diagnose im Jahr 2020. Über die psychische Belastung in Vorbereitung auf das Konzert sagte Ozzy weiter: „Mein Kopf ist verrückt. ADHS – ich habe das richtig schlimm. Ich werde die Show innerlich schon hundertmal durchlebt und gestorben sein, bevor ich überhaupt mit dem Proben angefangen habe.“

Die Musik-Ikone gestand: „Deshalb versuche ich, das zu verdrängen. Ich gehe da nicht rauf und sage: ‚Das wird großartig. Ich bin total selbstsicher.'“ Ozzy erinnerte sich auch an einen früheren Auftritt in Las Vegas, bei dem er von seiner Angst überwältigt wurde: „Ich dachte: ‚Ich werde spielen. Ich werde sterben.‘ Und ich habe mich selbst so verrückt gemacht, dass ich den Auftritt abgesagt habe. Es waren nur zwei verdammte Songs.“

Seine Frau Sharon Osbourne versuche, Ozzy in diesen kritischen Momenten zu unterstützen. Das funktioniere jedoch nicht immer. „Sharon sagt immer: ‚Denk einfach nicht dran.‘ Aber ich steigere mich in alles rein“, räumte der Star ein.