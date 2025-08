Stars Ozzy Osbournes Todesursache wurde bekannt gegeben

Ozzy Osbourne appears at Tower Records in New York City - 22 March 2005 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2025, 09:00 Uhr

Die offiizielle Todesursache der Heavy Metal-Ikone ist nun bekannt.

Die Todesursache von Ozzy Osbourne steht fest.

Der 76-jährige Black Sabbath-Frontmann starb am 22. Juli nach jahrelangen gesundheitlichen Problemen. Unter anderem erhielt er 2019 die Diagnose Parkinson. Laut Dokumenten verstarb er an einem „akuten Herzinfarkt“ und einem „außerklinischen Herzstillstand“.

Seine Sterbeurkunde wurde veröffentlicht, nachdem der Heavy Metal-Star, weithin bekannt als der „Prince of Darkness“, kurz vor seinem Tod in seiner Heimatstadt Birmingham einen letzten Abschiedsauftritt gegeben hatte. Das Konzert wurde von einem Sargzug durch die Straßen bis zur ‚Black Sabbath Bridge‘ begleitet und markierte eine symbolische Rückkehr in die Stadt, in der seine Karriere begann.

Ozzy wurde später auf dem Gelände seines Anwesens in Buckinghamshire im Rahmen einer privaten Trauerfeier mit Familie, engen Freunden und Musikerkollegen beigesetzt. Unter den Anwesenden waren auch seine Kinder, darunter die 40-jährige Aimee Osbourne, die sich im Gegensatz zu ihren Geschwistern weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält.

Jack Osbourne (39) und Kelly Osbourne (40) wurden in den frühen 2000ern durch die erfolgreiche MTV-Realityserie ‚The Osbournes‘ bekannt, während Aimee sich bewusst dagegen entschied, daran teilzunehmen. Im Podcast ‚Disrespectfully‘ sprach Jack über die langjährige Distanz zwischen ihm und Aimee. „Damals wollte sie unbedingt Musikerin werden. Die Art von Musikerin, die sie sein wollte, war eher wie Fiona Apple, Mazzy Star – so etwas Geheimnisvolles, Verträumtes, Melancholisches“, schilderte er. „Sie hielt es für ‚billig‘, bei einer MTV-Show mitzumachen.“

Der TV-Star fügte hinzu: „Sie meinte so etwas wie: ‚Ich will nicht auf den Erfolgszug aufspringen.‘ So hat sie das gesehen. Und als die Show dann ein Riesenerfolg wurde, dachte sie vermutlich: ‚Jetzt kann ich erst recht nicht mitmachen, sonst sieht es so aus, als würde ich noch mehr auf den Zug aufspringen.‘ Sie hat sich bewusst zurückgezogen und wollte lieber privat und unbekannt bleiben.“