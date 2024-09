Film Pamela Anderson: Diese Rolle war für sie gemacht

Pamela Anderson - January 2024 - makeup free- Paris Fashion Week - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2024, 10:00 Uhr

Pamela Anderson hatte das Gefühl, dass sie die Hauptrolle in ‚The Last Showgirl‘ spielen „musste“.

Die 57-jährige Schauspielerin spielt in dem neuen Drama unter der Regie von Gia Coppola ein Showgirl aus Las Vegas. Pamela hat nun zugegeben, dass sie die Gelegenheit, in diesem Stadium ihrer Karriere in dem Film mitzuspielen, genossen hat.

Die Schauspielerin, die in den letzten Jahren lediglich einen Dokumentarfilm und einen Bestseller, aber keine Spielfilme mehr veröffentlicht hat, sagte gegenüber ‚Collider‘: „Ich denke, Timing ist alles. Ich dachte, ich würde nie wieder die Chance bekommen, so etwas zu tun. „Ich dachte irgendwie: ‚Oh, nun, das ist es, was die Leute von mir denken. Ich gehe einfach zurück zu meiner Farm, mache Marmelade und das war’s. Ich werde mir einen anderen Weg einfallen lassen, wie ich mein Leben schön machen kann. Aber der Dokumentarfilm kam raus, das Buch kam raus, und Gia sah den Dokumentarfilm. Sie muss eine Art Meister oder Prophet oder so etwas sein, aber sie war so wunderbar, mir das Drehbuch zu schicken, und ich las es und dachte mir: ‚Oh Gott, das ist das Ding.‘ Das ist die Sache, wenn Leute ein Drehbuch lesen und wirklich erkennen, dass sie die einzigen sind, die es spielen können. Sie müssen es tun. Es geht um Leben und Tod. Und ich fühlte mich so, und ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.“

Pamela zögerte nicht, für das Projekt zu unterschreiben, und gab zu, dass sie dankbar war, dass sie diese Gelegenheit bekommen hatte. Die ehemalige ‚Baywatch‘-Darstellerin, die in dem Film neben Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song und Billie Lourd zu sehen ist, sagte: „Ich wusste, dass ich es tun musste. Und deshalb bin ich einfach so dankbar.“