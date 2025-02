Stars Pamela Anderson wünscht sich mehr Herausforderungen

Bang Showbiz | 14.02.2025, 14:00 Uhr

Die ehemalige 'Baywatch'-Darstellerin hofft auf mehr interessante Rollen in ihrer Zukunft.

Pamela Anderson wünscht sich mehr Herausforderungen als Schauspielerin.

Die 57-jährige ehemalige ‚Baywatch‘-Darstellerin hofft, dass ihre Arbeit in ‚The Last Showgirl‘ ein neues Kapitel in ihrem beruflichen Leben aufschlägt. Pams Darstellung in dem von Gia Coppola inszenierten Drama habe sie dazu inspiriert, zukünftig auch schwierigere Rollen anzunehmen. Während ihres kürzlichen Auftritts in der britischen ‚Graham Norton Show‘ erklärte sie: „Es stehen viele Dinge an, also entscheide ich gerade, was ich als nächstes machen will. Ich will herausfordernde Rollen, ich will mich verwandeln und sehen, woraus ich gemacht bin. Ich habe das Gefühl, dass ich bisher nur an der Oberfläche gekratzt habe.“

‚The Last Showgirl‘ erzählt die Geschichte der langjährigen Las-Vegas-Tänzerin Shelly Gardner, gespielt von Pamela, der eine unsichere Zukunft bevorsteht, als sie nach drei Jahrzehnten plötzlich ohne Show dasteht. Über ihre Reaktion auf das Rollenangebot verriet Pam in der Sendung weiter: „Ich war gerade am Einwecken und schrieb an einem Kochbuch, ich machte mir mein Leben schön, egal was kommen sollte, aber ich spürte diese Traurigkeit, weil ich dachte, dass ich so viel mehr geben könnte. Als also das Drehbuch ankam dachte ich ‚Ich werde diese Rolle an der Kehle packen und es schaffen.'“