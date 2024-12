Stars Paris Hilton: Chillen statt Partys

Bang Showbiz | 14.12.2024, 10:55 Uhr

Die Unternehmerin erzählt, dass sie mittlerweile ein ganz anderes Leben führt als früher.

Paris Hilton hat keine Lust mehr auf Partys.

Die 43-jährige Hotelerbin hat zusammen mit ihrem Mann Carter Reum den 23 Monate alten Sohn Phoenix sowie die 13 Monate alte Tochter London. In den frühen 2000er Jahren war Paris neben Britney Spears und Lindsay Lohan eine feste Größe in der Hollywood-Szene. Jetzt enthüllt sie, dass ihr Leben heute ganz anders aussieht.

„Damals ging es mehr darum, auf Partys zu gehen und Spaß zu haben. Jetzt bin ich am liebsten zu Hause im Bett mit meinen Babys und meinen Welpen und meinem Mann, chille am Wochenende und koche. Es ist mir egal, ob ich auf Partys gehe oder auf andere Dinge, wie ich es früher getan habe“, verrät die Blondine gegenüber ‚USA Today‘.

Paris war Anfang der 2000er Jahre in der Serie ‚The Simple Life‘ an der Seite von Nicole Richie zu sehen und das Duo kommt für ‚Paris and Nicole: The Encore‘ wieder zusammen. Die Unternehmerin erzählt, dass ihre Mutter Kathy Hilton anfangs dagegen war, dass sie sich von Kameras begleiten ließ.

„Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich einen Anruf wegen dieser Reality-Show bekommen hatte, sagte sie sofort: ‚Nein, mach das nicht‘, und war sehr dagegen“, schildert Paris. „Aber dann, am Abend nach der Ausstrahlung, rief sie mich an und sagte: ‚Oh mein Gott, ich hatte Unrecht. Die Show ist unglaublich. Du und Nicole seid Comedy-Gold. Es ist das Lustigste, was ich je gesehen habe‘. Sie war sehr stolz. Also bin ich froh, dass ich nicht auf sie gehört habe.“ Das Format sei noch immer „sehr besonders“ für die Zweifach-Mama.