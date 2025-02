Stars Paris Hilton räumt Kleiderschrank aus, um Spenden für Opfer der Waldbrände zu sammeln

Bang Showbiz | 21.02.2025, 18:00 Uhr

Paris Hilton hat ihren Kleiderschrank ausgeräumt und einige ihrer „ikonischen, geliebten Stücke“ verkauft, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Die 43-jährige Hotel-Erbin, die ihr Zuhause in Malibu bei den kalifornischen Waldbränden im letzten Monat verloren hat, hat sich mit der Online-Shopping-Plattform Vestiaire Collective zusammengetan, um fast 100 Artikel aus ihrem Kleiderschrank zu verkaufen. Der Erlös wird über ihre Organisation 11.11media Impact an andere verteilt, die von der Katastrophe betroffen sind.

In einer Erklärung, die über CNN veröffentlicht wurde, erklärte Paris: „Dieser Verkauf unterstützt die Arbeit meiner Stiftung bei den Hilfsmaßnahmen für die verheerenden Waldbrände in LA und unserer laufenden Mission, gefährdete Jugendliche vor Kindesmissbrauch zu schützen und denen, die Hilfe brauchen, Hoffnung zu bringen. Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, meine größten Leidenschaften, Mode und Wohltätigkeit, zu kombinieren, als mit einem Kleiderschrank-Verkauf.“ Paris fügte in einem Instagram-Post hinzu: „Kauft in meinem Kleiderschrank ein für einen guten Zweck. Ich verkaufe einige ikonische, geliebte Stücke auf @vestiaireco. Der Nettoerlös geht an meine Stiftung @11.11media Impact.“

Alle Artikel, darunter ein lila Juicy Couture Trainingsanzug und eine Louis Vuitton Tasche, waren weniger als einen Tag nach Verkaufsstart ausverkauft. Paris hatte zuvor zugegeben, dass sie sich „herzzerreißend und am Boden zerstört“ gefühlt habe, nachdem sie ihr Zuhause bei den Waldbränden verloren hatte, aber sie versprach, alles zu tun, um sich und ihr Heim „wieder aufzubauen“ und anderen zu helfen. Sie sagte in der US-TV-Show ‚Extra‘: „Es ist einfach so herzzerreißend und verheerend, zu sehen, was mit Los Angeles, Altadena und all den Familien passiert ist, die alles verloren haben, einschließlich Familienmitgliedern und Haustieren. Und dann haben wir auch unser Zuhause verloren, was ebenfalls so herzzerreißend war. All die sentimentalen Dinge, die wir dort hatten, und all die besonderen Erinnerungen. Aber ich tue einfach alles, was ich kann, um zu unterstützen und L.A. wieder aufzubauen.“