Stars Paris Hilton: Weihnachtsgeschenke-Stress im Hause Hilton

Paris Hilton - MTV VMAS 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 09:00 Uhr

Paris Hilton kämpft damit, Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder zu kaufen.

Die 43-jährige Hotelerbin, die mit ihrem Ehemann Carter Reum den 23 Monate alten Sohn Phoenix und die 13 Monate alte Tochter London großzieht, findet es „so schwer“, das perfekte Geschenk für ihre Kinder zu finden, weil sie letztlich die Qual der Wahl hat.

Sie erzählte ,E! News‘: „Es ist so schwer, weil es so viele coole Spielsachen gibt. Ich denke mir: ,Das will ich auch haben’“. Schließlich hat sich Paris für ein Hello Kitty-Auto und einen Barbie-Jeep als Teil der Geschenke für ihre Kinder entschieden und gab zu, dass sie sie auch schon gefahren hat, weil sie von den Spielzeugautos „besessen“ ist. „Ich fahre damit mit den Kindern durch das Haus – ich bin besessen.“

Wenn es um Traditionen geht, betonte die ,Stars Are Blind‘-Sängerin, dass sie „von den Besten gelernt“ habe, indem sie sich von ihrer Mutter Kathy Hilton inspirieren ließ. Sie sagte: „Ich habe von der Besten gelernt! Meine Mutter ist die Königin der Weihnacht und der Dekorationen, der schönen Tischdekorationen und der Bäume. Mein Haus ist so schön geschmückt, und ich danke Kathy Hilton, denn sie ist der Inbegriff von Weihnachten. Ich bin die, die ich bin, wegen ihr.“ Paris hat auch gelernt, seit sie Mutter geworden ist, dass das Leben sich „so schnell bewegt“ und versucht, alles in sich aufzunehmen, während es sich vor ihr entfaltet. Sie fügte hinzu: „Ich habe dieses Jahr wirklich gelernt, dass das Leben so schnell verläuft und es so viele unglaubliche Momente gibt. Ich möchte einfach alles in mich aufsaugen und so viel wie möglich mit meinen Kindern zusammen sein.“